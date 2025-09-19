Natalia Sette 19 SEP 2025 - 14:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' muestra su pecho antes del aumento

Sthefany Pérez responde a las duras críticas que recibe por su físico

Sthefany Pérez está dispuesta a aclarar todas las dudas sobre su pecho en su nuevo canal ‘Con sazón', disponible en Mediaset Infinity. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones' comparte por primera vez imágenes inéditas de su operación de aumento de pecho y muestra el impresionante antes y después de su paso por quirófano. Muy sincera, la influencer reconoce que llevaba tiempo pensando en dar este paso y muestra también la cicatriz que le quedó .

Desde el inicio del vídeo, Sthefany no duda en abrirse con total naturalidad sobre cómo vivió su complejo con el pecho. “Antes no me gustaban”, asegura la cubana. Sthefany admite que la inseguridad con su pecho fue algo que le acompañó durante muchos años. “No me gustaba como veía sin ropa”, reconoce con honestidad. Es por ello que una vez que salió de ‘Los vecinos de la casa de al lado’ no dudó en meterse en quirófano y someterse a un aumento, a pesar de todas las críticas recibidas .

La creadora de contenido confiesa que uno de los grandes motivos que la llevaron a tomar la decisión de operarse fue la asimetría de su pecho. La influencer enseña fotos del antes del aumento para que sus seguidores puedan ver la diferencia de tamaño de la que habla durante todo el video. Además, enseña también el después en imágenes para que se aprecie realmente la diferencia.

Capítulo completo: Sthefany Pérez desvela el motivo por el que tenía un pecho más pequeño que otro

Queriendo ser sincera con sus fans, Sthefany recuerda el motivo por el que su pecho podría haber crecido de forma desigual. “Cuando practicaba artes marciales me dieron en el pecho derecho”, explica. Aunque el golpe no tuvo mayores consecuencias en su momento, la influencer cree que podría haber influido en el crecimiento de su pecho.

Aun así, cuando acudió al médico para buscar respuestas, este le aseguró que no tenía ninguna anomalía física. “El médico me dijo que no tenía ninguna anomalía”, comparte la creadora de contenido. Sin embargo, esa tranquilidad no evitó que con el paso de los años siguiera notando la asimetría y que la diferencia se hiciera cada vez más evidente.

Sthefany Pérez estrena por todo lo alto su canal ‘Con Sazón’. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ aclara todas las dudas sobre su operación de aumento de pecho. Cuánto se puso, por qué se operó a la misma vez que Andrea Arpal y su respuesta ante los comentarios de Maica sobre su pecho ¡Dale play al vídeo y descubre todo lo que ha contado!