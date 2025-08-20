Equipo mtmad 20 AGO 2025 - 17:02h.

La exconcursante de 'Gran Hermano' se sincera sobre las infidelidades de Tadeo Corrales y opina sobre su relación con Sthefany Pérez

Maica Benedicto ha opinado sobre la relación de Sthefany Pérez y Tadeo Corrales tras las infidelidades. La que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ regresa a un nuevo vídeo de ‘Obvio microbio’, disponible en Mediaset Infinity, en el que ha sorprendido a todos sus seguidores desvelando los mensajes que se ha enviado con Albert Barranco tras su polémica historia. La influencer se sincera sobre el tema y se adentra a hablar acerca de la relación de su amiga y excompañera de reality.

Sthefany y Maica coincidieron en ‘Los vecinos de la casa de al lado’, reality del que la de Murcia salió victoriosa. Las creadoras de contenido siguen muy unidas tras su paso por el concurso y hasta han coincidido en las fechas de sus operaciones de aumento de pecho. Después de que Sthefany mantenga su relación con Tadeo, a pesar de haber descubierto su infidelidad , la exconcursante de ‘GH’ regresa a su canal opinando de la relación sentimental de su amiga. “No todo es el querer”, comienza declarando la murciana.

La pareja, que participaba en ‘La isla de las tentaciones 8’, sigue su romance después de que Sthefany haya perdonado la infidelidad del sevillano. Ante una historia tan peliaguda, Maica no ha podido evitar dar su opinión como persona que conoce a ambas partes de la relación. “Espero que haya aprendido de su error”, se dirige directamente a Tadeo. La influencer, más cercana a la de Cuba, confiesa cómo está llevando el haber dado esta segunda oportunidad de manera pública a su novio. ¡Descúbrelo, en Mediaset Infinity!

Maica Benedicto se sincera sobre su relación con Sthefany Pérez

La que fuera ganadora de ‘Los vecinos de la casa de al lado’ habla largo y tendido sobre su amistad con Sthefany. “Me ha hecho los días super amenos en el programa”, se sincera. Después de haber convivido en un reality, las influencers mantienen una muy buena relación. Maica explica lo que más le gusta de ella y cuenta que siguen en contacto tras el reality. “Siempre que puedo le hablo”, añade. ¡Entérate de todo dando play al vídeo!

Maica Benedicto regresa una vez más a su canal de mtmad en Mediaset Infinity para hablar claro sobre un tema muy pedido por sus seguidores: las actualizaciones sobre su relación con Albert Barranco. Después de haberse sometido a un aumento de pecho, la exconcursante de ‘Gran Hermano’ opina sobre los retoques estéticos de dos excompañeras de reality. Además de hablar sobre la relación de Sthefany y Tadeo, la de Murcia también se pronuncia sobre la ruptura de Andrea Arpal y Joel Benedicto.