Inédito 'Supervivientes All Stars' | Gloria Camila estalla contra Alejandro Albalá tras la nominación directa

La concursante le reprocha a su compañero su decisión a la hora de nominar

Estas son las fechas clave de 'Supervivientes All Stars 2025' y todas las cosas que tienes que saber

El pasado jueves la segunda edición de 'Supervivientes All Stars' dio el pistoletazo de salida con una gala de lo más frenética en la que las emociones de todos los concursantes estaban a flor de piel. Hubo risas, llantos, enfrentamientos y otros momentazos que no se vieron, hasta ahora.

Aún con la resaca de gala, '¡Vaya fama!' ha conseguido imágenes inéditas de un momento de lo más tenso protagonizado por Gloria Camila y Alejandro Albalá en el que ella le reprocha a él su decisión a la hora de nominar. La hija de Ortega Cano estalla y acaba llorando tras sentirse traicionada por el concursante.

Recordemos que Alejandro Albalá se hizo con el primer collar de líder de la edición y conseguía un beneficio: nominar de manera directa a uno de los concursantes. Tras conocer el resto de nominaciones de sus compañeros, Albalá decidía nominar a Gloria Camila porque ''le vino a la cabeza'', algo que no le gustó nada a ella, pero guardó silencio hasta que la gala acabó.

Pero en las imágenes inéditas podemos ver cómo Gloria, inconforme con la decisión de Albalá, le reprocha su actitud: ''Es súper injusto cuando tienes la movida con Adara y vas y me nominas a mí. Me molesta porque conmigo me conoces de fuera y todo'', pero Albalá se defiende y afirma que no tiene ningún problema con Adara.

Tras sus palabras, Gloria Camila defiende su postura: ''Has hecho comentarios de Adara y vienes y me nominas a mí ¿Y por qué? Porque no te he comido el culo estos días. Me molesta que seas tan falso, es lo que me molesta. Sí, porque tienes el problema con Adara y me nominas a mí directamente''.