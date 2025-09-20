Alejandra Rubio reacciona a la entrevista de su suegro y explica qué fue lo que más le sorprendió

La colaboradora ha reconocido que no era conocedora de los planes de su suegro: "No sabía que tenía esos documentos"

Este viernes, Carlo Costanzia padre se sentaba en el programa de Bea Archidona y Santi Acosta para responder a las afirmaciones que su ex, Mar Flores, ha hecho en sus recién publicadas memorias. Para el italiano, las palabras de la modelo no solo son falsas, si no que está preparando las medidas legales que ha decidido tomar contra ella.

Alejandra Rubio no ha tardado en reaccionar a las declaraciones de su suegro y lo ha hecho en primicia en '¡Vaya fama!'. Para Alejandra, la entrevista de su suegro fue sorprendente y especialmente el momento en el que el italiano mostraba a los colaboradores una documentación que probaría que Mar Flores miente: "No sabía que Carlo guardaba esos documentos".

Alejandra Rubio, que posaba feliz con su suegro el pasado jueves en el 60 cumpleaños de su madre, no ha tenido reparos a la hora de reconocer que lo que más le sorprendió de la última entrega de '¡De viernes!' fue la situación que su madre tuvo que vivir y que aplaude: "Lo que más me sorprendió de la noche fue ver a mi madre en esta situación y tener que hacer su trabajo en un momento tan difícil".

La petición de Alejandra Rubio a Terelu Campos

La hija de Terelu Campos ha sorprendido a los presentadores de '¡Vaya fama!' desvelando en primicia la petición que le ha hecho a su madre y que afecta a su vida privada. Alejandra no quiere que crezca la polémica sobre la mala relación de las dos familias y así se lo ha hecho saber a su madre:

"Mi madre está en una situación complicada, yo he hablado con ella y le he pedido que no se meta en absolutamente nada y eso es lo que ella va a hacer, le pareció bien lo que le pedí. Mi madre tiene su vida y todo este rollo no le importa más allá de que le afecte a mi pareja".

Alejandra opina sobre la relación de su madre y su suegra

Alejandra ya ha dicho en más de una ocasión que no solo respeta la inexistente relación entre su madre y la madre de Carlo Costanzia, Mar Flores, si no que además la entiende: "No me preocupa en absoluto porque ellas no tienen por qué ser mejores amigas, como muchas personas pretenden que sea, es una relación cordial y normal, sin más".

¿Qué piensa Alejandra del polémico posado en familia?

Se ha hablado mucho esta semana sobre el polémico posado familiar del cumpleaños de Terelu en el que muchos ven claramente ven un tortazo sin mano de la Campos a Mar Flores. Alejandra, que no suele dejarse ver en los photocalls, ha sido tajante:

"No me gustan este tipo de actos con prensa, independientemente de que sea un cumpleaños. Yo tengo un grupo de amigos muy reducido, entrar allí y ver a tanta gente, gente con la que me llevo bien y gente con la que menos, además de tanta prensa... si hubiera podido, yo hubiera llegado allí directamente para las copas".