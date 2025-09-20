Alex Morales, hija de Miguel Morales, Shaila Dúrcal y Antonio Morales han querido recordar y homenajear al artista fallecido

Muere Miguel Morales, miembro de Los Brincos, a los 75 años: tío de Carmen y Shaila Dúrcal

Miguel Morales, hermano de Junior -difunto marido de Rocío Dúrcal-, ha muerto este pasado viernes 19 de septiembre a los 75 años de edad, en Madrid, debido a una enfermedad que llevó con discreción.

La noticia de la muerte del artista la daba el medio de comunicación 'Vanitatis'. Nada más conocerse el triste fallecimiento, su hija, Alex Morales, y sus sobrinos Shaila Dúrcal y Antonio Morales rendían homenaje a Miguel Morales en las redes sociales.

El homenaje de la familia Morales a Miguel Morales

Sin lugar a dudas, la publicación más emotiva y dura era la de su hija, Alex Morales, fruto de la relación que el artista tenía con la actriz Fedra Lorente. Con un carrusel de fotografías junto a su padre, Alex Morales se despedía del artista con una desgarradora carta.

"Papá, hoy mi corazón se rompe en mil pedazos, porque te has ido, mi mejor amigo, mi compañero de juegos y mi cómplice de tonterías. ¿Qué voy a hacer ahora sin ti? ¿Con quién voy a compartir nuestras maratones de películas, nuestras comidas improvisadas, nuestras risas únicas? Sé que donde estás ahora nos vas a cuidar, que no te irás del todo porque siempre estarás aquí, acompañándome en cada recuerdo, en cada gesto y en cada instante en que piense en ti. Espérame, papá, que algún día nos volveremos a reencontrar", escribía la hija del artista.

"Dale muchos besitos a todos los que ya están contigo y cuídanos desde allí. Vuela alto, mi precioso chico, libre y lleno de paz, tenemos una cita todas las noches, recuérdalo eh!! te veré en mis sueños hasta que llegue el momento de volver a abrazarte. Te amo con todo mi ser, mi Dady, siempre serás mi fuerza, mi refugio y mi amor eterno", con estas bonitas palabras finalizaba la carta Alex Morales.

La que también rendía homenaje a través de las redes sociales a Miguel Morales era su sobrina Shaila Dúrcal. Con una fotografía en la que aparece ella de pequeña junto a su tío, la cantante recordaba al también artista. Además, Shaila también aprovechaba y compartía con todos sus seguidores un vídeo reciente en el que aparece Miguel Morales junto al hermano de Shaila, Antonio Morales, en una celebración familiar.

Precisamente, Antonio Morales, hijo de Rocío Dúrcal y de Junior, también recordaba a su tío en las redes sociales. Por su parte, Antonio Morales optaba por publicar otro carrusel de fotografías y vídeos personales en los que se le puede ver compartiendo momentos junto a su tío. "Hoy el cielo de Madrid ha llorado por ti……see you on the other side Migueloni (nos vemos al otro lado, Migueloni)", escribía el sobrino de Miguel Morales.

El triste adiós a Miguel Morales

El fallecimiento del artista ha sido un duro golpe para la familia. Miguel Morales será recordado por sus trabajos en el mundo musical, ya que participó en Los Brincos y también colaboró en distintos proyectos artísticos.

Tal y como se ha conocido, los restos mortales de Miguel Morales se instalaron en el Tanatorio Norte de Madrid a las 18:00 horas de la tarde del viernes 19 de septiembre. Hasta allí, se han desplazado sus seres queridos para darle su último adiós.

Muy unido a su familia, la última vez que se dejó ver ante las cámaras fue en el año 2021 cuando acudía, junto a su mujer Freda Lorente, a casa de su sobrina Shaila a celebrar el 42 cumpleaños de esta.