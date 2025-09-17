Lorena Romera 17 SEP 2025 - 10:39h.

El hijo de Ortega Cano se ha dejado muy feliz junto a su hija, que ya está escolarizada en Madrid

Primeras imágenes de Gloria Camila con la hija de Michu tras empezar su nueva vida en la capital

José Fernando ha disfrutado de un permiso en el centro en el que está ingresado y ha podido pasar unos días junto a María del Rocío, su hija en común con Michu, que falleció el pasado mes de julio a causa del problema congénito del corazón que sufría. El hijo de José Ortega Cano, y hermano de Gloria Camila, ha estado acompañado de Rocío Flores durante esta salida familiar.

Tras la muerte de Michu, que nos dejaba de manera inesperada el 8 de julio a los 33 años, se ha estado hablando de su testamento y de con quién se quedaría la menor de ocho años. Desde hace algunas semanas, la duda ha quedado resuelta: la custodia de la pequeña la tiene Ortega Cano. Así, María del Rocío ha empezado una nueva vida en Madrid, donde ya está escolarizada.

Los primeros días la veíamos con Gloria Camila, su tía, que antes de poner rumbo a 'Supervivientes All Stars' compartía en su perfil de Instagram una imagen junto a la pequeña, su 'mini yo', como ella la llama, en la que aparecían de la mano y haciendo un viaje en coche. Ahora ha sido José Fernando el que ha podido disfrutar de unos días junto a su niña.

El hijo de Ortega Cano, que continúa ingresado en un centro de salud mental, ha disfrutado de un permiso que le ha permitido pasar el fin de semana junto a su hija en común con Michu. Estrenando nuevo peinado y con un look de lo más casual -camiseta blanca, pantalón negro y riñonera-, el hermano de Gloria Camila se deja ver en estas fotos muy sonriente, de la mano de su niña. Una salida familiar en la que padre e hija van acompañados de Rocío Flores, que se mantiene en un segundo plano en estas imágenes.

Tras las disputas familiares, María del Rocío, de ocho años, ya ha iniciado esta nueva vida en Madrid por deseo expreso de su madre, que dejó escrito en su testamento su deseo de que la niña viviera con Ortega Cano. Algo que le ha permitido disfrutar de estos días junto a su padre, José Fernando, que, a juzgar por la enorme sonrisa que luce en las imágenes, y a la cara de embelesado con la que mira a su peque, está muy feliz con la resolución.

La que no está tan conforme es Inma Rodríguez, madre de Michu, que recibió la noticia de la marcha de su nieta entre lágrimas. Pese a todo, mantiene la esperanza de poder mantener el vínculo con ella. "La pequeña pasará conmigo parte del verano, Navidad y Semana Santa", expresaba.