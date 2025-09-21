Ana Carrillo 21 SEP 2025 - 10:00h.

El exnovio de Marta Peñate y exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se ha pronunciado sobre la polémica en torno al nombre de su hija

Patri Pérez explica el significado del nombre de su segunda hija en común con Lester Duque

Pese a que se han separado, Lester Duque y Patri Pérez siguen manteniendo un vínculo muy fuerte por sus hijos. El mayor, Río, tiene un año y medio, y la pequeña todavía no ha nacido. Para que no existan diferencias entre los niños, los exparticipantes de 'La isla de las tentaciones' decidieron hacer una ceremonia de 'gender reveal' para su hija, en la que descubrieron que será una niña, y decidieron escoger juntos el nombre de su bebé.

La catalana lo grabó todo para su canal de mtmad, disponible en Mediaset Infinity. Para escoger el nombre de su hija, decidieron aliarse con el mar: escribieron en una playa de Lanzarote sus dos opciones preferidas, Ada y Cala, y esperaron hasta que las olas borraron de la superficie uno de ellos. El Atlántico borró el primero antes, por lo que su segunda hija se llamará Cala.

Semanas después de esta revelación, Lester ha explicado a través de sus stories de Instagram que ha habido "polémica" con el nombre escogido para su hija y ha decidido abordarla, recordando que hace dos años, cuando escogieron llamar a su hijo Río también los criticaron y que ahora el nombre ya recibe una mayor aceptación: "A nadie le gustaba pero ahora ya hay varias creadoras de contenido poniéndole Río a sus hijos".

El exnovio de Marta Peñate ha explicado que no le afectan las críticas y que, es más, le gustaría que el nombre de su hija no se hiciera popular para que siguiera siendo original: "La verdad es que no me gustaría que se pusiera de moda, ya que cuando elegimos los nombres una de las cosas más importantes para nosotros era que nunca los hubiésemos escuchado antes de nadie y que tampoco conociéramos a nadie que se llamase así".

En España, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, hay 679 niños en España que se llaman Río y que tienen una edad media de 3,7 años, por lo que es nombre que ha comenzado a utilizarse recientemente; también hay 46 mujeres llamadas Río y tienen una edad media ligeramente superior, de 11 años. Mientras que Cala es un nombre que solo llevan mujeres en nuestro país: hay 233 chicas que se llaman así y tiene una edad media de 6,4 años.