21 SEP 2025

Es en su canal de mtmad, disponible en Mediaset Infinity, Violeta Crespo y Edi Insua se sinceran sobre su relación, sus planes de futuro y su vida como pareja en la distancia, ya que ella vive en Madrid y él en Galicia. Pero han concedido una entrevista en el podcast de Alejandro Vergara y Samantha Gilabert, 'Tenemos que hablar... kheeé!', en la que también han abierto su corazón sobre su relación y han recordado su paso por 'Gran Hermano 19', el reality gracias al cual saltaron a la fama.

Ha sido en ese podcast en el que han confirmado que sigue existiendo el grupo de WhatsApp de los exconcursantes de su edición, aunque no han revelado si están en él todos los participantes de la misma o si hay alguien que no está dentro del mismo. Lo cierto es que el grupo ya no está activo, algo que a Edi no le parece raro porque considera que es normal que no lo esté al no ser un grupo de amigos.

"Hay un grupo, pero al final cada uno hizo la vida por su cuenta y luego sí que te llevas a la gente que más te aporta. Hay trato cordial, pero no son tus amigos. Amigos puedo decir que dos o tres", ha explicado el empresario, que ha confirmado que hay personas de su edición con las que acabaron muy mal. No ha querido dar nombres pero una es Maica Benedicto, que se reencontró con Violeta en uno de los castings de 'GH 20'.

"Acabamos mal, pero también te digo que luego cuando estás fuera cada uno va a su bola", ha añadido Edi, ante lo que Violeta ha comentado que "no existen rencores". Su novio no se ha mostrado tan de acuerdo con su afirmación porque ha confesado que él sí que es una persona rencorosa: "Pero te diré que yo ya pasé, porque si entrase en el juego que ellos quieren estaría constantemente ahí y mis propósitos son otros".

La amiga de Nerea Minguela le ha dado la razón, apostillando que ellos están centrados en su relación, pero sí que ha querido confesar que, al salir de la casa de Guadalix de la Sierra, descubrió la falsedad de muchas personas: "Hay mucha gente de ahí dentro que no quiero en mi vida [...] Mis amigos son los de antes".