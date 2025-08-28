Natalia Sette 28 AGO 2025 - 09:00h.

Los exconcursantes de 'Gran Hermano' se sinceran sobre sus límites y terminan sacando su lado más celoso

Violeta Crespo y Edi Insua toman una decisión sobre su relación tras su viaje

Violeta Crespo y Edi Insua dejan atrás su escapada a Mallorca y viajan hasta Tembleque, el pueblo de la exconcursante de ‘Gran Hermano’, para asistir a sus fiestas. Violeta tiene la oportunidad de enseñarle a Edi el hogar en el que creció e incluso sus fotos de la primera comunión. Durante esos días, deciden hacerle una broma a la madre de la toledana que lleva a la pareja a hablar de los límites en su relación y terminan enfadados.

El viaje empieza con Violeta haciendo un ‘house tour’ por su casa y mostrándole a su chico sus fotos de cuando era niña. Tras hacerse un tatuaje juntos, la pareja acude a las fiestas del pueblo, vestidos con la ropa de la peña de Violeta y disfrutan de la música y la familia. En este ambiente de risas y diversión, los exconcursantes de ‘Gran Hermano’ deciden hacerle una broma a la madre de Violeta diciéndole que irían a la ‘La isla de las tentaciones’. “Nunca digas nunca”, comienza diciendo Edi.

Preparando la sorpresa, la pareja habla abiertamente sobre los límites que le pondrían a su relación y no pueden evitar picarse. “Habría que jugar”, dice Edi, comentario que a Violeta no le hace ninguna gracia y responde diciendo lo que haría ella. “Ahora está enfadado”, confirma la toledana. La pareja no puede evitar mostrar su lado más celoso y lo que empieza como una broma acaba con los dos enfadados. “Qué manía te tengo ahora mismo”, le lanza Violeta a su chico.

Los límites de Violeta Crespo y Edi Insua en su relación

La pareja se sincera entre ellos y hablan sobre las ‘luces rojas’ de su relación. Aquellos actos que si los llevaran a cabo pondrían en peligro su noviazgo. “Tú eres más celoso que yo”, asegura Violeta cuando ambos empiezan a compartir sus límites. Aunque el enfado es con un subtono divertido, los exconcursantes de ‘Gran Hermano’ sugieren no seguir hablando más del tema porque la conversación se pone cada vez más seria.

Violeta Crespo y Edi Insua pasan unos días en Tembleque, el pueblo natal de la toledana. La influencer muestra en el video su habiatación de cuando era una niña e incluso las fotos de la comunión. Además, lleva a Edi a las fiestas del pueblo vestidos con la ropa de su peña de toda la vida. Aunque la mayoría del video es entre risas y bromas, hay un momento tenso entre la pareja en el que salen sus celos a relucir ¡Haz click al video si quieres saberlo todo!