Lidia González 12 SEP 2025 - 09:00h.

La exconcursante de ‘Gran Hermano’ desvela el contenido de la conversación que ha tenido con Violeta Crespo en el encuentro que han tenido

Maica Benedicto se pronuncia sobre el fin de su amistad con Daniela Cano

Maica Benedicto ha vivido un momento muy emotivo hace tan solo unas horas al visitar el casting para la nueva edición de ‘Gran Hermano’. La influencer ha podido echar la vista atrás para recordar cómo vivió ella este momento y también ha vuelto a verse las caras con algunos de sus excompañeros con quienes no guarda buena relación. La murciana se reencuentra con Violeta Crespo tras sus enfrentamientos y cuenta todo lo que ha pasado.

Durante su participación en ‘GH19’, la que fuera ganadora de ‘Los vecinos de la casa de al lado’ protagonizó numerosos enfrentamientos con Violeta Crespo y Edi Insua que se prolongaron hasta meses después de su salida del reality. Tal ha sido su guerra pública que, incluso, el gallego se pronunciaba al respecto y sacaba la cara por su pareja. Ahora, las influencers se han visto las caras y la murciana explica si han logrado llegar a algún entendimiento.

Después de mucho tiempo sin verse y de todas las polémicas que han protagonizado, Maica Benedicto y Violeta Crespo se encuentran en un evento y han tenido una importante conversación. La exconcursante de ‘Los vecinos de la casa de al lado’ habla claro de las diferencias que han tenido en este tiempo y la conclusión a la que ha llegado después de coincidir con ella.

Maica Benedicto vuelve a verse las caras con sus excompañeros

Violeta Crespo no ha sido la única persona de su edición de ‘Gran Hermano’ con la que la murciana ha coincidido, ni tampoco la única con la que ha mantenido un conflicto abierto. Maica Benedicto vuelve a verse las caras con sus excompañeros y hace una profunda reflexión al respecto. La murciana se sincera sobre cómo ha sido volver a estar con algunos de ellos, como Ruvens, y explica cómo se siente.

Maica Benedicto ha estado muy emocionada por ser partícipe, de alguna manera, del casting de ‘GH20’, ya que admite alegrarse de no ser ella quien toma la decisión de quién se convertirá en participante porque ha visto mucho talento. La influencer no solo ha hablado con todos los seguidores que estaban haciendo cola para el casting, sino que también ha mirado con retrospectiva su propia experiencia. Ahora que ya tiene tablas en televisión, la creadora de contenido aconseja a los futuros participantes y aprovecha también para reflexionar sobre los conflictos que tuvo con sus compañeros.