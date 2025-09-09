Equipo mtmad 09 SEP 2025 - 13:13h.

La exconcursante de 'Warrior Games' desvela lo que representa el tatuaje que se hizo por su padre y se emociona al enseñarlo

Claudia Bavel reflexiona sobre tratar sus inseguridades a través de las operaciones estéticas

Claudia Bavel ha compartido, sin filtros, todo su historial de tatuajes y el significado que hay detrás de cada uno. En su objetivo de mostrarse totalmente transparente con sus seguidores, la exconcursante de ‘Warrior Games’ ha enseñado los tatuajes que se hizo por Neymar , además de aclarar su relación con el futbolista. La influencer también se emociona al hablar del tatuaje que se hizo por su padre y profundiza sobre su historia familiar. ¡No te pierdas nada en Mediaset Infinity!

La creadora de contenido continúa abriéndose en canal después de haberse sincerado sobre todas sus operaciones estéticas a lo largo de los años. Hablando ahora sobre el significado que tienen, la influencer se detiene a mostrar uno de los más especiales: el que se hizo por su padre. “Es el primer tatuaje que me hice”, comienza explicando. La catalana habla con el corazón en la mano sobre el tatuaje y el sentido que guarda. “Es el más sentimental”, declara emocionada.

La que fuera concursante de ‘Warrior Games’ explica, con todo lujo de detalles, lo que representa y se sincera sobre lo que significa para ella en la actualidad. “Ahora, estoy excluida”, confiesa. Claudia recuerda ante la cámara la complicada historia familiar que gira en torno a su padre. “No me gusta hablar del tema porque la última vez acabé llorando”, añade. ¡No te pierdas sus declaraciones dando play al vídeo!

Claudia Bavel explica los motivos por los que se está quitando sus tatuajes

El tatuaje que se hizo dedicado a su padre es uno de los tantos que la catalana se está borrando actualmente. “Me los estoy quitando todos”, confiesa. La que fuera concursante de ‘Warrior Games’ está en proceso de eliminar los tatuajes de su cuerpo y aprovecha para compartir con sus seguidores los motivos de su decisión. Teniendo más de uno con especial significado, a sus seguidores les surge la duda de por qué quiere deshacerse de ellos. “No me lo estoy quitando por nada personal”, desvela la influencer.

Claudia Bavel vuelve una semana más a su canal, ‘Alta intensidad’, para seguir compartiendo su realidad tal y cómo es. La creadora de contenido llega en esta ocasión para enseñar todos sus tatuajes. Se detiene a mostrar los tatuajes que se hizo por Neymar y hablar claro sobre su relación con el futbolista. Además de abrirse sobre el tatuaje que tiene dedicado a su padre, la influencer sale en defensa propia ante las críticas recibidas por su operación de remodelación costal. ¡Entérate de todo en Mediaset Infinity!