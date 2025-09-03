Natalia Sette 03 SEP 2025 - 17:33h.

La exconcursante de 'Warrior games' hace una importante reflexión sobre sus complejos y la manera que tiene de afrontarlos

Claudia Bavel ha dejado claro desde que estrenó su canal ‘Alta Intensidad’ que se iba a sincerar al 100% con todos sus seguidores. Es por ello que la exconcursante de ‘Warrior games’ muestra el antes y después de todas sus operaciones estéticas y desvela que una expareja suya le regaló una de las intervenciones . Tras mostrarlo todo, la influencer reflexiona sobre tratar sus inseguridades pasando por quirófano.

La expretendienta de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ ha pasado tres veces por quirófano para realizarse alrededor de diez intervenciones y desvela en este video si aún así cambiaría algo de ella. Claudia muestra su lado más humano admitiendo que muchas de estas operaciones las ha hecho para ocultar sus inseguridades. “Soy una persona con complejos”, comienza diciendo. La influencer habla abiertamente sobre las comparaciones constantes que se hacen a través de las redes sociales y cómo eso puede afectar a la autoestima. “Si engordo, pienso en operarme”, admite.

Ahora, Claudia reconoce que ha intentado cambiar su mentalidad y pensar en una manera más sana de modificar su cuerpo. “Hay otras vías más saludables”, admite. De hecho, aunque no se arrepiente de sus operaciones ni retoques estéticos si hay una cosa que le gustaría haber hecho de forma diferente: no haber buscado antes otras alternativas más saludables para cambiar su cuerpo.

Claudia Bavel da un consejo a todas las chicas que quieren operarse

La modelo se dirige a todos sus seguidores con la intención de dar un consejo a aquellos que quieran pasar por quirófano para quitarse una inseguridad. Tras contar su experiencia y cómo ella ha solucionado muchos de sus problemas, Claudia Bavel tiene claro lo que quiere transmitir. “Si hay algo que te hace sentir insegura, cambialo”, dice convencida y añade: “Te apoyo a que lo hagas”.

Claudia Bavel enseña el antes y después de todas sus operaciones estéticas: rinoplastia, pecho, liposucción, remodelación costal...En el video, vemos a través de imágenes cómo era la influencer antes de las modificaciones mientras ella explica a todos los procedimientos a los que se ha sometido. Además, la exconcursante de 'Warrior games' se abre en canal sobre sus inseguridad y manda un consejo a todas las chicas que quieran realizarse operaciones estéticas para tapar un complejo ¡No te pierdas nada dándole play al video!