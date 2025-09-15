Natalia Sette 15 SEP 2025 - 09:00h.

La exconcursante de 'Warrior games' hace un house tour de la casa donde vive y habla del resto de sus propiedades

Claudia Bavel muestra el antes y el después de su remodelación costal

Claudia Bavel abre las puertas de su casa y muestra los rincones más significativos de su hogar. Con la intención de que sus seguidores continúen conociéndola y a pesar de todas las críticas que ha recibido , la exconcursante de ‘Warrior games’ comparte cuál es uno de sus negocios: la compra de propiedades. Mientras va enseñando la suya, Claudia explica los motivos por los que empezó a invertir en casas y desvela cuánto se ha gastado.

Después de abrirse en canal y mostrar su lado más vulnerable hablando de los tatuajes más sentimentales que tiene , la influencer da a conocer su lado más empresarial. La catalana lleva desde el año 2020 invirtiendo en casas y por fin se atreve a hablar de ello. “Tengo 4 propiedades actualmente”, comienza explicando. Lo que empezó siendo una obsesión por formar un hogar, se terminó convirtiendo en un negocio para ella. “Compro y reformo”, admite la catalana.

Sin embargo, al contrario de lo que muchos puedan pensar, el motivo por el que Claudia estaba empeñada en comprarse una casa tiene una explicación muy profunda. “Era una obsesión para mí”, asegura mientras cuenta por qué. La modelo habla abiertamente del tema y admite que su objetivo es comprarse una casa por año. “De una obsesión se convirtió en negocio”, afirma.

Claudia Bavel desvela cuánto se ha gastado en todas sus propiedades

Aunque para ella comprar casas es un negocio, es consciente de la delicada situación del mercado inmobiliario. Es por ello que hablar de temas de dinero le da reparo. “Es un tema un poco sensible”, admite. Aún así, desvela la cifra aproximada que se ha gastado en todas sus propiedades, pues además de pisos tiene también trasteros. Lo que sí deja claro Claudia es que ella no abusa de los alquileres y se siente feliz de poder ofrecer sus viviendas a familias. “Yo no especulo con la vivienda”, dice tajante.

Claudia Bavel llega de nuevo a su canal 'Alta intensidad' para hablar de un tema muy importante para ella: todas sus propiedades. Además de desvelar la cifra que se ha gastado en todas ellas, la exconcursante de 'Warrior games' enseña su vestidor y habla de la obsesión que creó por la ropa. No solo eso, la modelo se atreve también a confesar quién ha sido la persona más famosa que ha pasado por su casa ¡No te pierdas nada dándole play al video!