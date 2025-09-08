Natalia Sette 08 SEP 2025 - 09:00h.

La exconcursante de 'Warrior games' muestra todos sus tatuajes y explica el motivo por el que se tatuó por Neymar

Claudia Bavel muestra el antes y el después de la remodelación costal que le regaló su expareja

Claudia Bavel sigue con su objetivo de abrirse en canal ante sus seguidores con la intención de que la conozcan mucho más en profundidad. Después de mostrar el antes y después de su remodelación costal y compartir su reflexión sobre las operaciones estéticas , la exconcursante de ‘Warrior games’ ha dado un paso más y aclara su relación con Neymar y los tatuajes que se hizo por él.

Tras contar su ruptura con Mangel y hablar de sus retoque estéticos, la catalana decide en este video mostrar todos sus tatuajes y en especial los que tiene por Neymar, exfutbolista del FC Barcelona. “Tengo dos tatuajes por él”, revela sin rodeos. Claudia asegura que el motivo por el que lo lleva en su piel va más allá de lo que muchas personas puedan pensar. La influencer cuenta de principio a fin su historia con Neymar, desde su obsesión por él a los 18 años hasta la relación que los une actualmente.

“Apareció en la tienda en la que trabajaba”, comienza explicando. En ese momento no hubo mayor acercamiento, pero años más tarde la historia dio un giro que ni ella misma esperaba. “La vida es muy caprichosa”, reconoce entre risas. Claudia revela que, tiempo después, coincidieron en una fiesta en Barcelona y fue allí donde entablaron conversación. “Pidió mi número”, asegura Claudia, desvelando que tras la fiesta recibió un mensaje del futbolista ¡Descubre qué pasó después!

Claudia Bavel enseña los tatuajes que tiene por Neymar

Claudia va mostrando uno por uno todos los tatuajes que tiene y sus significados. Hablando de los que tiene por el futbolista, Claudia explica el motivo por el que se los realizó. El primero es una frase en portugués que el futbolista decía mucho, el segundo es una fecha concreta que guarda relación directa con Neymar y que fue muy importante para ella. “Me tatué esa fecha”, confiesa mientras da todos los detalles.

Claudia Bavel no solo enseño los tatuajes que tiene por el futbolista, también explica el significa de todos los demás. La exconcursante de 'Warrior games' tiene varios por su familia, con la cual no está muy unida actualmente, otro por su perro que en realidad tapa el nombre de una expareja y uno incluso inspirado en María Hernández, extronista de 'Mujeres y hombres y viceversa' ¡No te pierdas ninguno dándole play al video!