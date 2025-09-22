Rocío Molina 22 SEP 2025 - 12:58h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha triunfado con un vestido de una firma española en la boda de Rocío Camacho y Guillermo Aylon

Claudia Martínez ha dejado sin palabras a todos con su look de invitada elegido para la boda de Rocío Camacho y Guillermo Aylon en el castillo de Batres. Después de confirmar su ruptura con Mario González tras dos meses de rumores y especulaciones, la exconcursante de 'Supervivientes' ha acudido sola a este evento tan especial para ella y ha brillado con luz propia con un vestido rosa de espalda cruzada de una firma española.

Para la influencer de 29 años, este ha sido el primer paso en solitario y oficial desde que reconociera que ella y Mario González no están juntos en este momento. "Lo he estado posponiendo bastante porque no me veía capaz. Tampoco me veo capaz ahora mismo pero no puedo escapar más. No puedo huir más", decía Claudia Martínez en el comunicado en el que ya avanzaba que iría a la boda de su amiga Rocío Camacho sola.

Y así ha sido, pero de lo que se habla no es de haber visto la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' por primera desde que oficializase su nuevo estado civil, sino del look de invitada que ha escogido para este enlace tan mediático. La catalana ha enloquecido a sus más de 800 mil seguidores de Instagram con el vestido rosa tan favorecedor y de espalda cruzada que ha sido su apuesta.

El look de invitada de Claudia Martínez en la boda de Rocío Camacho

El modelo largo, con fruncido en la parte delantera y espalda cruzada se puede encontrar desde una talla 36 hasta una 41, pero dado el éxito que ha tenido el vestido que ha llevado Claudia Martínez, ya solo queda en tienda para tallas grandes. Un vestido de la firma española Lady Pipa, cuyos productos se diseñan y fabrican a mano en Madrid.

Tal vez inspirada por el icono 'fashionista' y de mujer con estilo, el nombre del vestido coincide con el de Rania de Jordania. Así se llama el modelo por el que se ha decantado la exconcursante de 'Supervivientes' de rosa vibrante con el que ha conseguido llevarse todas las miradas.

Perteneciente a los vestidos de Lady Pipa que no pasan de moda y con los complementos como pulseras, pendientes y sandalias a juego también de la misma firma, la boda de su gran amiga Rocío Camacho ha sido la ocasión especial para lucirlo todo. Un vestido cuyo precio es de 170 euros y que es todo un fondo de armario para bodas y grandes eventos.

Con más de 200 invitados, entre ellos nombres destacados como Rocío Osorno, Teresa Bass o Carolina Marín, la influencer Claudia Martínez ha destacado por su elección, por su look con coleta alta y por la felicidad que ha desprendido, aunque este para ella a nivel emocional no sea un buen momento. La propia novia, Rocío Camacho, así se lo ha dicho en las fotos que ella ha colgado en su perfil de Instagram. "Estabas espectacular".