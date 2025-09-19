Silvia Herreros 19 SEP 2025 - 18:16h.

La exconcursante de 'Supervivientes' rompe su silencio y habla sobre el fin de su relación con Mario

Claudia Martínez y Mario González, reencuentro sorpresa entre rumores de ruptura

Claudia Martínez confirma su ruptura con Mario González tras casi dos meses de rumores y especulaciones. En un acto de sinceridad hacia sus seguidores, la exconcursante de 'Supervivientes', que lleva evitando pronunciarse desde entonces, ha querido hablar de lo ocurrido con el madrileño al que conociera tras participar en 'La isla de las tentaciones', ella como pareja de Javi Redondo y él de Laura Casabela.

La extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' lleva más de "mes y medio" posponiendo una situación e intentando esquivar lo que en redes sociales era un secreto a voces. Armándose de valor y con un nudo en la garganta, la influencer ha decidido sincerarse y hablar sobre el fin de su relación con Mario.

No está siendo una situación fácil para ella, que no se atreve a hablar de ruptura como tal, pero sí del "distanciamiento" que ha habido entre ellos, quizás, con la esperanza de que todo se arregle en un futuro. Sea como fuere, y a pesar de lo difícil que está siendo para ellos, lo cierto es que no están juntos en este momento.

"Algo tengo que decir. No me siento muy capaz, mi psicóloga dice que sí, pero no me siento capaz de leer cosas feas y cosas malas porque al final yo sé lo que he vivido y no me apetece que nadie lo contamine, porque ha sido muy bonito", relata a sus seguidores en un vídeo, en el que mirando a cámara da detalles de lo sucedido mientras habla en pasado de su relación con Mario.

"Estamos separados, estamos distanciados"

"Lo he estado posponiendo bastante porque no me veía capaz. Tampoco me veo capaz ahora mismo pero no puedo escapar más. No puedo huir más. Me preguntáis todos los días, cosa que entiendo porque he expuesto mi relación durante dos años y medio en todos lados", dice mientras intenta no romperse.

La catalana explica que, al no saber lo que iba a pasar entre ella y su pareja, no quiso decir nada en un primer momento, pues confiaba en que las cosas con Mario se arreglasen. "No quería decir 'hemos roto' y que luego me vieseis con él", explica la influencer mientras hace referencia a una situación que precisamente sucedía hace solo unos días.

"Estamos separados, distanciados. No sé muy bien cómo definir esto. No voy a entrar en detalles porque no me apetece, me pone muy triste. No tengo ganas de esto", afirma.

"Nos hemos querido un montón y nos queremos un montón, pero hay situaciones que yo por lo menos no soy capaz de gestionar. Hay mucho dolor, muchas heridas que por muchísimo que ponga de mi parte no he sido capaz de sanar", dice mientras, con sus palabras, parece estar dejando una puerta abierta a futuras oportunidades: "No sé si en un tiempo lo seré, pero ahora mismo no puedo. Necesito curar muchas cosas. No está siendo fácil".

"No quiero culpar a nadie. Siempre le he dicho a él que si estuviese con otra persona probablemente esto no pasaría, porque yo soy una persona con muchas heridas y muchos traumas, las cosas me afectan por tres mil", señala una joven Claudia, que asegura sentirse "perdida", "bloqueada" y muy "fastidiada" en estos momentos. No descarta en abandonar Madrid y regresar a Barcelona, en donde se encuentra toda su familia. A pesar del mal momento en el que se encuentra, es consciente de que "todo pasará".