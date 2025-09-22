Sthefany Pérez responde a Maica Benedicto tras los comentarios que hizo sobre su pecho

Natalia Sette 22 SEP 2025 - 15:12h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' contesta tajante a los comentarios de Maica sobre su pecho y desvela los mensajes que intercambiaron

Sthefany Pérez llega pisando fuerte a Mediaset Infinity con su nuevo canal ‘Con sazón’. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ se estrena hablando de su polémica operación de pecho y mostrando la cicatriz que le quedó tras el aumento. Además de esto, Sthefany responde tajante a Maica Benedicto después de que esta comentara sobre el tamaño de su nuevo pecho.

Cuando Sthefany tomó la decisión de operarse el pecho, no pensó ni por un momento que fuera a tener tanta repercusión en redes sociales. En cuestión de horas le llegaron cientos de mensajes opinando sobre su decisión. “Tuve muchísimos comentarios”, comienza diciendo Sthefany. Y no solo de personas anónimas, Maica Benedicto, compañera de la cubana en ‘Los vecinos de la casa de al lado’ también dió su opinión del aumento de pecho e incluso de su relación con Tadeo .

Con su carácter explosivo, Sthefany no se podía quedar callada. “Yo no me haría un mtmad opinando cómo le quedó”, lanza la influencer molesta. Aunque durante su participación en ‘Los vecinos de la casa de al lado’ ambas tuvieron encontronazos sobre todo por la amistad de Maica con Tadeo, al salir del reality habían logrado tener una buena relación. “Yo le dije que había quedado guapísima”, reconoce Sthefany sobre un mensaje que le mandó a la madrileña. Es precisamente por esto por lo que a la cubana le sorprendió tanto el comentario de Maica. “No me sentó muy bien”, reconoce.

Sthefany Pérez desvela los mensajes que intercambió con Maica tras el comentario

Sthefany ha querido aclarar que desde que escuchó el comentario de Maica en su video, trató el tema con ella personalmente. “Le escribí por privado”, asegura la influencer. En esta conversación Sthefany le contó cómo le hizo sentir que opinara sobre su pecho y Maica le contestó explicándole con qué intención lo hizo. Ahora, la creadora de contenido desvela el contenido de esta conversación y se la cuenta a todos sus seguidores.

‘Con Sazón’ se estrena pisando fuerte con Sthefany Pérez cómo protagonista. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ llega para desvelar todos los detalles de su operación de pecho. Con todo el revuelo que se armó alrededor de su aumento, la influencer ha querido resolver ella misma las dudas de sus seguidores ¡No te pierdas nada dándole play al video!