Los tik tokers Juan Pérez y Elena Gortari ya hablaron en una ocasión para el videopodcast de 'En todas las salsas' para contar cómo sería su experiencia si participasen en 'La isla de las tentaciones' en la alfombra de los Premios Ídolo. Sin embargo, en esta ocasión es Jhon Kha quien se pone en contacto con el influencer para aclarar si, al igual que ha sucedido con Natalia Palacios y Carliyo, habrá boda pronto, además de los motivos por los que se llevaría o no a cabo. Todo esto en exclusiva, en 'En todas las salsas' en Mediaset Infinity.

Es cierto que los rumores de compromiso siempre han rodeado a los influencers por las demostraciones públicas de amor a través de las publicaciones del propio Juan Pérez y las respuestas de su pareja, quien le comentaba: "PÍDEME YA MATRIMONIO". De hecho, ambos sembraron la duda en verano cuando publicaron una 'storie' que decía: "Este viaje se acaba pero no las sorpresas. Este domingo os contamos algo muy especial". Sin embargo, estos rumores se han hecho más fuertes a raíz de la boda de Natalia Palacios y Carliyo, sobre la que también han hablado en el videopodcast: "Han conseguido que los invitados se lo pasen bien".

"Dicen que de una boda sale otra boda", plantea Vai Between my Clothes añadiendo más leña al fuego. Sin embargo, su colaborador no tarda en desmentir este rumor que ronda a la pareja ante las suposiciones del resto de sus compañeros. Además, da los motivos que le ha dado el propio Juan Pérez para explicar por qué no sucederá de momento este esperado acontecimiento: "Me lo dijo él, no me lo estoy inventando".

Además de revelar los motivos por los que todavía Juan Pérez no se casaría con su pareja, en 'En todas las salsas' hablan sobre los detalles internos de la boda más comentada y "retransmitida por redes sociales" de los últimos días: la de Natalia Palacios y Carliyo. Todo gracias a la información de Pedro Jota, quien ha hablado con la misma Elena Gortari sobre el tema. "No paraba de decirme que fue un bodón", asegura.

