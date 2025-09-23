Natalia Sette 23 SEP 2025 - 13:22h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' habla con sinceridad sobre las dudas de su hija Mía sobre su familia

Lucía Sánchez comparte la importante reflexión a la que llegó tras el ingreso hospitalario de su hija Mía

Lucía Sánchez habla abiertamente sobre cómo afronta con su hija Mía sus dudas sobre su familia. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones' atraviesa una complicada etapa llena de ansiedad , sobre todo por temas relacionados con su pequeña. Desde la escuela infantil de Mía plantearon realizar un árbol genealógico y es a partir de esta situación que Lucía debe hablar con su hija sobre quién forma parte de su familia.

Tras reflexionar sobre la familia tradicional , la ganadora de ‘Gran Hermano Vip’ se sincera con su comunidad sobre la conversación que tuvo con su hija Mía. Cuando tuvo que hacer el árbol genealógico, Lucía explica que lo primero que hizo fue preguntar directamente a Mía qué entiende ella por familia y quiénes cree que la componen. “Le pregunté a ella quién cree que era su familia”, confiesa la creadora de contenido. De primeras, la respuesta de la pequeña fue clara y espontánea: “Me dijo mamá primero que nadie”.

Lucía no dudaba ni por un momento que la respuesta de su niña iba a ser esa. “Vivimos aquí solas”, afirma dando una explicación. Aún así, le siguió preguntando a su hija para ver a quién más añadía al árbol genealógico ¿A quién quieres tú mucho? ¿Quién es tú familia? Preguntas que le hizo la gaditana y que la niña contestó de manera honesta. Todos los nombres que Mía dijo fueron los que Lucía añadió al árbol.

Lucía Sánchez desvela a quién considera familia su hija Mía

Lucía cuenta que a raíz de tener que hacer un árbol genealógico para el colegio, aprovechó para explicarle a su hija a quién debe considerar cómo parte de su familia. “Es para que entienda que son las personas que ella quiere”, afirma. Lucía tiene claro que hoy en día las familias pueden ser de formas muy diversas y que el concepto de “familia tradicional” queda obsoleto a día de hoy.

Si una cosa tiene clara, es que ella jamás le impondrá a su hija quién es su familia, si no que será la pequeña la que elija con quien compartir su vida. “La que ella elige y ve todos los días”, sentencia la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’. Esto deja muy tranquila a la influencer, que sabe que tiene personas a su alrededor que siempre querrán y cuidarán a su niña ¡No te pierdas sus declaraciones dándole play al video!