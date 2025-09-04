Equipo mtmad 04 SEP 2025 - 13:03h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se sincera sobre la manía a la que está enganchada su hija Mía

Lucía Sánchez confiesa la culpabilidad que siente al dejar a su hija con sus padres

Lucía Sánchez continúa hablando de la persona más importante de su vida, su hija Mía, en el nuevo capítulo de ‘Para mí’, disponible en Mediaset Infinity. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ comparte todo sobre su escapada familiar, enseña lo que lleva en la maleta y desvela cuál es la mayor manía de su hija Mía. Llevando a sus seguidores con ella, la gaditana cuenta el tenso momento que vivió durante el viaje con su pequeña.

Recientemente, la creadora de contenido compartía su preocupación sobre la forma de hablar de su pequeña . Hoy, la de Cádiz vuelve a ponerse frente a la cámara para sincerarse sobre un nuevo problema con el que se ha encontrado en la crianza de su hija. “Hay una cosa a la que está enganchada”, comienza explicando la influencer. Lucía desvela el motivo que hay detrás de la manía de su pequeña y muestra el objeto culpable frente a la cámara. “No puede ser perfecta”, añade.

La que fuera concursante de ‘GH DÚO’ ha detallado en qué consiste este gran hábito que ha adquirido y lo que se ha esforzado en hacer que se deshaga de ella. “Queda lo más difícil”, comenta Lucía al desvelar lo que aún no ha solucionado del vicio de su pequeña. “Se consuela mucho”, confiesa, explicando los motivos por los que es permisiva con su “obsesión”. ¡Descubre de qué se trata, en Mediaset Infinity!

Lucía Sánchez habla orgullosa sobre los grandes avances de su hija Mía

No todo son preocupaciones en la crianza de su pequeña, y es que Lucía Sánchez también ha mostrado su orgullo al hablar de los grandes avances de Mía. A sus casi tres años, la hija de la influencer está demostrando que aprende a una velocidad admirable. “Es súper independiente”, comenta la gaditana. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’, de vacaciones antes de que su hija empiece una nueva etapa escolar, se muestra emocionada al hablar de cuánto está creciendo su pequeña. ¡No te pierdas sus declaraciones!

Lucía Sánchez comparte a través de su canal, ‘Para mí’, su especial escapada a un hotel para desconectar antes de que el verano llegue a su fin. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ explica todos los planes que tiene en mente con su madre, su hija y su sobrina y enseña en detalle el hotel donde se van a quedar. Además de desvelar cuál es la mayor manía de su hija, la influencer también anuncia la reflexión a la que llegó tras la hospitalización de su hija ¡Entérate de todo dándole play al video!