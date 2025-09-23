Silvia Herreros 23 SEP 2025 - 12:09h.

Al exconcursante de 'GH VIP' la vida parece sonreírle en lo personal y en lo laboral

Luitingo vende el regalo que Jessica Bueno le hizo por su último cumpleaños

Compartir







Luitingo se encuentra atravesando un gran momento tanto personal como profesional. El exconcursante de 'GH VIP', que hace solo unos días recibía fuertes críticas por haber puesto a la venta el regalo que Jessica Bueno le hizo en su último cumpleaños, celebra ahora el importante proyecto profesional que acaba de cerrar.

José Luis Romero Magro - verdadero nombre del cantante de Triana -, no quiere perder ni un minuto de su tiempo y ya se ha puesto a trabajar en este ilusionante proyecto que acaba de firmar.

El artista, que pone voz a la banda sonora de la película Operación Camarón, no ha querido dar demasiados detalles. Con una gran sonrisa, su guitarra en la mano y su ordenador portátil abierto, el de el El Tardón (barrio del distrito de su querida Triana), brinda por el contrato que le ha llegado tan solo unos días después de su cumpleaños.

PUEDE INTERESARTE Luitingo se declara a su novia y se planta ante las críticas por su comentario sobre Jessica Bueno

En la pantalla de su computadora no se atisba demasiado, sin embargo, por el formato, y por el documento que tiene abierto, deducimos que lo que se ve en pantalla es la letra de una canción.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Quizás sea la B.S.O de una nueva película, la canción de algún spot publicitario o la colaboración con algún artista de renombre con el que lleve años soñando trabajar. José Luis no lo ha especificado, sin embargo, si hay algo de lo que no cabe duda es la ilusión y la alegría con la que afronta este nuevo reto en su carrera como cantante independiente.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

"Currando a tope en un proyecto superbonito e ilusionante que me acaban de confirmar", escribe el andaluz junto a esta fotografía en blanco y negro que ha querido compartir con sus seguidores a través de sus historias efímeras de Instagram.

La temporada de virgo no puede estar terminando mejor para este virginiano, al que la vida no solo parece sonreírle en el terreno profesional, sino también en el amor. Y es que, tras su mediática ruptura con Jessica Bueno, Luitingo ha rehecho su vida al lado de una joven anónima. Una mujer de la que parece estar muy enamorado y con la que ha pasado un verano "de categoría".