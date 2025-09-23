Silvia Herreros 23 SEP 2025 - 13:52h.

El exnovio de Laura Galera comparte una reflexión con la que parece estar reaccionando a su estallido y a las críticas por su nueva relación

Alba García, de 'La isla de las tentaciones', toma una drástica decisión tras confirmar su relación con el exconcursante de 'GH'

Manu Vulcán reflexiona tras las críticas por su escapada con Alba García y el estallido de Laura Galera. El exconcursante de 'Gran Hermano' comparte un llamativo mensaje a través de sus redes sociales con el que parece estar reaccionando a la polémica que se ha desatado tras salir a la luz su relación con la exparticipante de 'La isla de las tentaciones'.

Después de que la hija de María José Galera cargase contra él e hiciese públicos los verdaderos motivos de su ruptura; y después de que 'La Cuernis' sacase a la luz su nuevo romance con la exnovia de Álvaro Rubio, el Dj sorprendía a sus seguidores con unas imágenes tomadas desde una cabaña acristalada "con vistas a las estrellas desde la cama", situada a orillas del Embalse de Guadalcacín, en San José del Valle, Cádiz.

Poco después, Alba García hacía lo propio y, desde la misma ubicación, publicaba una serie de fotografías en su perfil con las que confirmaba su relación con el ex de Laura Galera. Esta romántica escapada hizo que los Laumas (seguidores de Laura y Manu) llenasen la publicación con duras críticas, pues presuntamente esa experiencia de la que los nuevos tortolitos ahora presumente fue un regalo que los fans hicieron a los exconcursantes de 'GH 19' poco antes de romper.

Tras las acusaciones y los crudos mensajes cuestionando la falta de dignidad de uno y otro por haber utilizado "un regalo que los fans le hicieron a él y a su anterior novia", Alba ha desactivado la opción de comentarios de su post. Manu, por su parte, parece continuar 'desaparecido' y guardando 'silencio'.

Pero mientras su exnovia le criticaba y su nueva ilusión recibía una oleada de críticas, él compartía una reflexión a través de sus historias temporales. Un pensamiento que podría estar relacionado con los acontecimientos anteriormente descritos y la postura que el gaditano habría adoptado ante el huracán mediático que se ha desatado en redes sociales.

"Todo pasa. Nada es casualidad", se leía junto a un collage de imágenes en las que se veía el atardecer desde una playa y gaviotas sobrevolando el cielo. Esta reflexión puede ser interpretada como su particular manera de asumir la situación con calma y cierta filosofía. El story refleja serenidad y desapego; actitudes que Manu Vulcán podría intentar conservar tras el estallido de la polémica que se ha desatado tras salir a la luz su relación con Alba García y las palabras de Laura Galera tratando de 'desenmascarar' a su expareja.