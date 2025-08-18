Ana Carrillo 18 AGO 2025 - 18:31h.

La hija de María José Galera ha estallado contra su exnovio y excompañero de 'Gran Hermano' por sus últimas declaraciones

Críticas a Manu Vulcán por sus "indirectas" a Laura Galera tras su ruptura: "No la has querido nunca"

Laura Galera ha estallado contra su exnovio y excompañero de 'Gran Hermano', Manu Vulcán, debido a las declaraciones que ha hecho en su último directo en redes sociales, que ha sido grabado por muchos seguidores del reality en el que ambos saltaron a la fama y que ha sido difundido hasta hacerse viral y llegar a la hija de María José Galera, que ha decidido no seguir en silencio.

Laura y Manu, que iniciaron un romance en la casa de Guadalix de la Sierra a finales de otoño, comunicaron su ruptura a mediados del pasado mes de julio. Durante este mes, ella había optado por mostrarse triste con sus seguidores, a los que les mostraba que se estaba refugiando en sus amigos, excompañeros de 'Gran Hermano' y familiares para superar la ruptura; mientras que él había sido visto trabajando como DJ, de fiesta en festivales y hasta hay quien aseguró en TikTok que lo habían visto "liándose" con otras chicas en un festival al que también acudió su exnovia.

Al principio, el DJ había preferido no hacer alusión a su ruptura en redes, pero hace unos días comenzó a subir vídeos a TikTok en los que parecía soltarle indirectas a su exnovia. Además, comentaba que le apetecía tener "una novia morena". Un tipo de contenido que hizo que le llovieran las críticas, de las que se ha querido defender en su último directo: "Se puede subir lo que a uno le apetezca, que yo sepa no he nombrado a nadie, mientras no se falte al respeto no hay problema [...] Se pueden tomar como directas o indirectas pero pienso que no son faltas de respeto, simplemente son vídeos".

Al escuchar estas justificaciones, Laura Galera ha estallado a través de X, donde se ha mostrado indignada al saber que su exnovio trata de excusarse después de haber creado contenido para TikTok a su costa: "¡Me siento halagada porque en 7 meses no me ha dedicado tanto tiempo como en este directo! Como dice 'El Barrio', de cada 10 palabras 9 son mentira. Pero oye estoy hablando nada más, ¿eh? No va por nadie, ni estoy entrando en ningún juego sucio, solo estoy hablando, es lícito, ¿sabéis? Si alguien se siente aludido no es mi problema".

Una seguidora de ambos, al leer este tuit, le ha dicho a la ahora amiga de Maica Benedicto que cree que están librando "una guerra de egos", ante lo que la sevillana ha querido aclarar que no quiere medirse con su ex por el cariño de los fans, sino que quiere defenderse: "Te equivocas, amor, esto se ha vuelto en defenderme y buscar el respeto hacia MI persona, cosa que nunca he hecho, lo que no voy a hacer, es lo que más de una quiere, permitir mentiras, faltas de respeto, burlas y humillación".

"Pienso hablar, pienso escribir, pienso compartir y pienso responder a todo lo que me dé la gana con tal de sacar las garras por y para mí. Que ya era hora. Ahora besis de Beyoncé, porque no me hace falta ser ella, me hacía falta quererme yo y valorarme yo para convertirme en tremenda mujer", ha declarado la también amiga de Edi Insua y Violeta Crespo, que ha sentenciado: "Ah si, y la h*stia ya me la pegué, ahora estoy recuperándome de esa tremenda herida".