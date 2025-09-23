Lorena Romera 23 SEP 2025 - 12:23h.

La exparticipante de 'LIDLT' se ve obligada a tomar una tajante decisión tras el aluvión de críticas por sus fotos con Manu Vulcán

Laura Galera estalla tras salir a la luz la relación su ex con una famosa y cuenta el verdadero motivo de su ruptura

Alba García y Manu Vulcán son la nueva pareja de la temporada. Hace apenas unas horas, los enamorados confirmaban su relación con unas fotos en las que enseñaban su romántica escapada. Una confirmación que provocaba el estallido de Laura Galera, que contaba el verdadero motivo de su ruptura con el dj. Ahora, la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' se ha visto obligaba a tomar una drástica decisión a raíz de todo el revuelo.

En las últimas horas, Alba García y Manu Vulcán se han visto en el centro del huracán. La influencer y el dj no han podido evitar el aluvión de críticas tras confirmar su relación con unas imágenes en las que mostraban la mágica experiencia de la que han disfrutado juntos. Y es que los tortolitos se han escapado a una cabaña de cristal, a orillas del Embalse de Guadalcacín, en San José del Valle, Cádiz, con vistas "a las estrellas desde la cama".

Unas instantáneas de película, con las que querían hacer partícipes a sus seguidores de cómo había sido esta romántica noche que han pasado juntos, pero que no han sentado del todo bien a los usuarios de las redes sociales.

Especialmente a los que forman parte del fandom de Laura Galera. Y es que las redes están acusando a Manu Vulcán de haber utilizado un regalo de que los 'Laumas' -los fans de Laura y Manu- le habían hecho a la pareja antes de la ruptura.

La tajante decisión de Alba García por su relación con Manu Vulcán

Pero todos estos comentarios negativos han hecho mella en Alba García, que no se esperaba verse envuelta en esta polémica y se ha visto obligada a tomar una tajante decisión. La que fuera participante de la última edición de 'La isla de las tentaciones' ha decidido bloquear la opción de que puedan escribir mensajes en su última publicación, la de su escapada romántica con Manu Vulcán.

Una decisión con la que la joven también ha eliminado de golpe y porrazo todo rastro de las críticas y comentarios de odio que había estado recibiendo en las últimas horas. Manu Vulcán, por su parte, ha dejado de actualizar su perfil de Instagram y en las últimas 24 horas no ha publicado ningún storie.

Sendas posturas contrastan directamente con la de Laura Galera, que, tras su estallido y quedarse a gusto al revelar el verdadero motivo de su ruptura con el dj, ha continuado con su vida. "Qué bonita eres, Sevilla", comenta en su último post, en el que posa muy feliz y sonriente.