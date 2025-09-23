La influencer se ha sincerado con Cruz Sánchez de Lara sobre su paso por 'Supervivientes' en 2024

Disfruta aquí de la charla completa de Laura Matamoros con Cruz Sánchez de Lara en 'Madres: desde el corazón'

Compartir







Laura Matamoros regresó a 'Supervivientes' en 2024, siete años después de su primera participación, pero esta vez con un peso añadido: el de ser madre de dos hijos, Matías y Benjamín, fruto de su anterior relación con Benji Aparicio.

La influencer aceptó el reto de viajar a Honduras, pero poco después fue expulsada, un momento agridulce para ella, ya que por un lado abandonaba la isla y, por otra, volvía a casa a ver a sus pequeños.

Ahora, la hija de Marián Flores ha revelado a Cruz Sánchez de Lara en el espacio de Mediaset Infinity, 'Madres: desde el corazón', el verdadero motivo por el que decidió ser de nuevo concursante del popular programa de Telecinco.

"Entré porque es mi trabajo. Quiero decir, tengo que alimentar a mis hijos. No podía rechazarlo en ese momento económicamente hablando", ha confesado.

Según narra Laura, la experiencia le vino "muy grande" tanto física como psicológicamente, asegurando que, tras los partos de sus hijos, fue "lo más duro que he hecho". ¿El motivo? No poder ver a sus hijos.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"En la anterior participación no lo viví de esa manera, porque no era madre, no era consciente, pero separarme tanto tiempo y no saber nada de mis hijos a mí me volvió loca. Me volvió loca totalmente", se ha lamentado.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Por una parte, estaba "tranquila" porque sabía que "estaba con su padre", pero no tener contacto con ellos, ni siquiera "una llamada, me pesó muchísimo", ya que por aquel entonces se encontraba en un momento "no muy estable psicológicamente, y eso me desestabilizó aún más".

A partir de su salida, "nació la nueva Laura Matamoros", recuerda. "Ahora me he convertido en mujer. Tengo 32 años, pero la cabeza más amueblada que cuando entre en 'Gran Hermano' desde luego, y con más criterio propio", ha zanjado.

Sobre la custodia compartida con Benji de sus hijos

En cuanto a la situación legal de sus hijos, ha compartido en la entrega de 'Madres: desde el corazón' que cada uno cuenta con dos semanas al mes para "poder disfrutarles de verdad y con calidad".

Sin embargo, durante esos periodos, también están dispuestos a que el otro progenitor les vea. "Tenemos dos días entre semana que nos toca cada uno, tanto para extraescolares, colegio y demás, y es que también vivimos a 100 metros de distancia prácticamente".

Gracias a que han sabido dejar a un lado sus diferencias como pareja, ahora cosechan una "muy buena comunicación", por lo que "no pasan más de dos días sin que no les vea".