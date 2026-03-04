La estructura de madera se hundió y cedió fatalmente al paso de los siete estudiantes del Centro Integrado de Formación Profesional (CPIF) La Granja

Las "responsabilidades" de la tragedia en El Bocal, Santander: las autoridades se pronuncian sobre el hundimiento de la pasarela

Santander permanece conmocionado tras el fallecimiento de cinco jóvenes por el hundimiento de una pasarela de la playa de El Bocal. Solo una de las jóvenes del grupo fue rescatada con vida, mientras que el resto murieron en el acto. Una de ellas continúa desaparecida.

La estructura de madera se hundió y cedió fatalmente al paso de los siete estudiantes del Centro Integrado de Formación Profesional (CPIF) La Granja. La única superviviente se encuentra ingresada en la UCI del hospital Marqués de Valdecilla y está “estable dentro de la gravedad” tras ser rescatada y trasladada al hospital con signos de hipotermia.

Tal y como ha informado ‘El Diario Montañés’, las pasarelas de madera de la zona que conforman este circuito se construyeron en 2014 y se encuentran abandonadas, llenas de zarzas y basura. En algunas de ellas no quedan ni tablas, informa el citado medio.

Las imágenes del puente hundido reflejan la magnitud de la tragedia. Se trata de una zona rocosa con agua. Efectivos de la Policía Nacional han estado “identificando el espacio” en el que se produjo el accidente para aportar los primeros datos e informaciones a la jueza encargada del caso.

"Es un sitio por el que pasa mucha gente", afirma uno de los vecinos. En el paraje hay varios puentes y pasarelas que son fruto de un antiguo proyecto iniciado en 2014 que tuvo que ser paralizado ante el rechazo vecinal.

De hecho, mucho de los vecinos consideran esta zona como "abandonada total". Una infraestructura que, según han confirmado, carece de revisiones y de un mantenimiento que la convierta en una plataforma estable. Las investigaciones tratan de averiguar el por qué de esa dejadez que ha dado como resultado cinco muertes.

"Hay que intentar encontrar responsables y si no sabes cuál es la causa es bastante complicado", afirmaba esta mañana en declaraciones para la prensa Hugo Morán, Secretario de Estado de Medioambiente. "No vamos a achacar responsabilidades porque no es el momento", decía, sin embargo, Gema Igual, alcaldesa de Santander.