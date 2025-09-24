Operación Borrego: Alexandro Lequio da la primera clase de gimnasio a Carmen Borrego

Alessandro Lequio sufre un percance en 'Vamos a ver': “Mis partes han votado unánimemente no más bici"

Tras ver sus abdominales en una revista, Carmen Borrego tuvo claro que ella también quería lucir cuerpazo el próximo verano y retó a su compañero, Alessandro Lequio y entrenarla para conseguirlo. Un entrenamiento que ha comenzado así…

Alessandro Lequio ha cumplido su palabra y ha quedado con Carmen Borrego en un gimnasio. El colaborador ha llegado dispuesto a confesarle su secreto para lucir así de bien a los 65 años y Carmen se ha mostrado como una alumna muy aplicada, y con mucho humor “¿Todo está igual de duro?”.

“Vamos a empezar despacito, a nuestra edad, todo despacito”, ha comenzado la clase explicando Lequio y dando paso unos estiramientos sencillos. Además, le ha advertido que “No vale hacer pesas y luego tomarse una palmera de chocolate”. Superados los primeros movimientos, han comenzado los verdaderos ejercicios de pesas y fuerza.

“Me encanta estar tumbada contigo”, ha asegurado Carmen Borrego cuando se ha visto tirada en el suelo junto a Alessandro Lequio para hacer abdominales. Además, la colaboradora, muy divertida, le ha advertido de su elasticidad “Soy muy flexible, me abro fenomenal”.

En el plató se han sorprendido con el buen rollo y la armonía entre alumna y profesor, y Alexandro nos ha desvelado que entre risas, sudor y lágrimas, le enseñó que el único truco real es “moverse y cuidarse. La salud se entra todos los días y el único secreto es constancia y movimiento”.

Además, le ha recordado a Carmen Borrego que su mayor enemigo es su alimentación “La dieta, come muy mal” y ha explicado que la pirámide alimenticia que nos han enseñado no es cierta. Es importante tomar proteínas y grasas buenas “No hay limite de huevos, hay que comer huevos” y sobre todo, evitar el exceso de hidratos, sobre todo los refinadas.

Patricia Pardo ha tenido la sensación de que Alessandro Lequio acababa de tener su mejor intervención televisiva en años y ha recordado que “El azúcar es veneno y cuanto antes lo sepa la gente, mejor”.

Las confesiones entre pesas de Alexandro Lequio y Carmen Borrego: “Me caes mejor que tu hermana”

Aprovechando los 15 minutos mínimos de cardio de cualquier entrenamiento, Alexandro Lequio le ha confesado a Carmen Borrego que él también se llevaba mal con su tía materna y la directora de televisión ha hablado de su relación con su sobrina, Alexandra Rubio “Ella hace una vida aparte, ya lo sabes. Tengo poco contacto, no te voy a mentir… Yo no creo que Alejandra no me quiera, no creo que le caiga mal”.

Han hablado del amor de Lequio y su deseo de acabar su vida junto a su pareja pero sobre todo, de su relación. Los colaboradores de ‘Vamos a ver’ han dejado claro que nunca han tenido una mala relación, han hablado de la etapa en la que trabajaron juntos “siempre he dicho que la mejor directora que he tenido has sido tú” y Lequio, le ha confesado que le caía mucho mejor ella que su hermana Terelu Campos.