La hija de los reyes Felipe y Letizia comenzó este pasado lunes 22 de septiembre las clases de su grado de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales

El futuro laboral al que aspiraría la infanta Sofía si la norma impuesta por el rey Felipe desapareciera: sus opciones

Dos días después de que la infanta Sofía comenzara oficialmente sus estudios universitarios en Lisboa, se han revelado detalles hasta ahora desconocidos sobre cómo vivió los días previos a su estreno académico.

La hija menor de los reyes Felipe y Letizia inició este pasado lunes 22 de septiembre sus clases del grado de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el Forward College, institución adscrita a la Universidad de Londres. Pero antes de sentarse en las aulas, la joven 'royal' pasó por una intensa 'Semana de Introducción', un periodo diseñado para que los nuevos alumnos se conozcan, se adapten al entorno y comiencen a formar lazos.

El programa arrancó el pasado 8 de septiembre y se extendió hasta el día 19. Ha sido ahora, una vez superado ese umbral y con el curso ya en marcha, cuando el propio centro ha compartido los detalles de estas jornadas.

El Forward College concibe este periodo como una etapa crucial para que los estudiantes -provenientes de distintos países y culturas- comiencen a convivir y a familiarizarse con el espíritu internacional del grado.

Aunque en estas nuevas imágenes difundidas por la institución no se aprecia a Sofía -se cree que ha decidido no aparecer en las capturas tras salir a la luz sus primeras fotos en el campus-, se entiende que también ha formado parte de las dinámicas de grupo como una universitaria más, participando en juegos de "rompehielos" diseñados para favorecer la confianza entre recién llegados.

Los planes

Entre otras cosas, la hermana de la princesa Leonor ha participado en talleres sobre la comprensión de los tipos de personalidad a través del indicador de tipo Myers-Briggs (MBTI), un cuestionario que usa afirmaciones para clasificar a los individuos en 16 tipos de personalidad que está muy extendido en diversas partes del mundo.

Asimismo, la nieta del emérito Juan Carlos ha colaborado en debates sobre la igualdad y las diferencias culturales, ha participado en los Juegos Forward y en un concurso de cocina y ha realizado un tour a pie por Lisboa para explorar el que será su nuevo hogar este próximo año. En las fotografías que ya compartió Casa Real, y ahora el centro académico, se aprecian algunos de estos momentos.

Sofía también ha podido disfrutar de un concierto en la azotea del edificio y se ha desplazado hasta la playa Caparica Beach para dar sesiones de surf y yoga, experiencias que sin duda no olvidará.

Durante esos días, los alumnos también han asistido a charlas introductorias sobre la filosofía del centro, han recibido explicaciones de antiguos estudiantes sobre cómo afrontar el grado y han participado en talleres de orientación práctica.

Calendario académico

Concluido el periodo de adaptación, Sofía ya ha iniciado sus clases formales, y su primer año en Lisboa sigue un riguroso calendario. La primera 'Reading Week' llegará a finales de octubre -del 27 al 2 de noviembre-, un paréntesis sin clases pensado para repasar o adelantar trabajos. La segunda será a finales de febrero, del 23 al 1 de marzo.

También disfrutará de días festivos el 1 y el 8 de diciembre -ambos lunes-, el primero por la Restauración de la Independencia y el segundo por la Inmaculada Concepción. Días después comenzarán las vacaciones de Navidad, que se alargarán hasta el 11 de enero.

La Semana Santa dará un respiro más largo: del 3 al 12 de abril no habrá clases, a lo que se añadirán tres días extra -13, 14 y 15- denominados 'Make-Up Days', diseñados para compensar la carga del trimestre. Más allá de estas fechas, no se contemplan descansos prolongados hasta el final del curso.

Los exámenes marcarán el ritmo académico a lo largo del curso. Habrá tres periodos de evaluación. El primero, del 9 de febrero al 31 de marzo, servirá para medir el avance inicial de los estudiantes.

El segundo, entre el 10 de abril y el 5 de junio, concentrará buena parte de las pruebas del semestre.

Finalmente, el tercer tramo, del 1 al 19 de junio, pondrá punto final al curso con las últimas clases y los exámenes finales. El 19 de junio de 2026 quedará registrado como el último día oficial de la infanta Sofía en el campus de Lisboa antes de preparar su traslado a París para el segundo curso, que finalizará en Berlín en tercero.

Una fórmula que le permitirá vivir en tres entornos distintos, clave para alguien que se prepara en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. El coste estimado del programa ronda los 18.000 a 18.500 euros anuales, asumidos por los reyes.