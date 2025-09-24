Ana Carrillo Nuria Morán 24 SEP 2025 - 15:18h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha desmentido que esté en crisis con el padre de su hija Alma y ha dado explicaciones de su modelo de relación

Anabel Pantoja comparte por primera vez un vídeo de su hija hablando: "Llama a mamá"

Aunque no es la primera vez que se habla de una crisis sentimental entre Anabel Pantoja y David Rodríguez, esta vez la exconcursante de 'Supervivientes' se ha cansado se estar en el epicentro de los rumores y ha explotado como nunca antes lo había hecho respecto a este tema, sobre el que siempre había preferido guardar silencio y demostrar con el tiempo que seguía al lado del padre de su hija Alma.

Fue la periodista Leticia Requejo la que habló de esta presunta crisis en 'El tiempo justo', donde aseguró que el fisioterapeuta de 28 años "no encaja en el estilo de vida de Anabel, rodeada de amigos y de personajes del mundo influencer". Además, dijo que él había intentado buscar trabajo en Madrid pero que no lo había conseguido, por lo que prefería seguir trabajando en Córdoba, y que no estaba cómodo conviviendo en el piso con la madre de la influencer, Merchi Bernal, que se ha trasladado desde Córdoba a la capital para ayudar a su hija con la bebé mientras ensaya para 'Bailando con las estrellas'.

Cuando se dio la noticia en televisión, Anabel Pantoja optó por el silencio, pero tan solo unas horas después, al ver a los reporteros de distintas agencias esperando en la puerta del piso en el que vive en Madrid ha decidido romper su silencio tanto en Instagram como ante medios como 'Europa Press'.

"Ahora la película de la temporada cuatro es si tengo crisis con mi pareja porque se va de domingo a jueves a Córdoba a atender su clínica. Que no se adapta a Madrid y que esto es crisis y se acaba. Pues entonces llevamos 3 años de crisis política porque lleva haciéndolo desde que nos conocimos. Me voy a cagar en el váter, yo me voy a cagar en el váter de mi casa mejor sí", ha escrito en sus stories.

Ante los reporteros se ha mostrado igual de tajante: "Se ha ido a Córdoba a trabajar, David lleva yéndose a Córdoba a trabajar durante más de tres de años de lunes a jueves porque tiene su clínica allí". La amiga de Susana Molina ha asegurado que su novio sí que está adaptado a la vida en Madrid, ciudad a la que lleva cada viernes para cuidar de su bebé mientras Anabel acude los sábados a 'Bailando con las estrellas'.

Sobre si existe una mala relación de David con Merchi no ha querido pronunciarse. Lo que sí que ha aclarado es que su pareja no está buscando trabajo en Madrid y que seguirán viviendo y llevando su relación en la distancia, como hacen desde que se conocieron: "¿Qué va a estar buscando aquí si ya tiene bastante con su clínica?".