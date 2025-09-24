Fati Vázquez confiesa si quería una relación seria con Lamine Yamal

Natalia Sette 24 SEP 2025 - 14:13h.

Así nos contaba en exclusiva Fati Vázquez sus relaciones anteriores a Lamine Yamal

Fati Vázquez ha roto su silencio por fin después de más de tres meses. La influencer se sienta en ‘En todas las salsas’ para contar todos los detalles de su relación con Lamine Yamal y dar su versión de los hechos. La influencer comienza explicando cómo se conocieron y cuáles eran sus intenciones con el futbolista ¿Quería tener una relación seria o era solo diversión?

La influencer llega pisando fuerte al videopodcast, con ganas de contar toda la verdad sobre su romance con Lamine Yamal. Tras contar cómo se enteró de que las famosas fotos que hicieron su relación pública iban a ver la luz, Fati se centra en hablar de cómo comenzó todo ¿Hablaste con Lamine de que la relación se convirtiese en algo más? pregunta Vai Between my Clothes. Fati se abre ante la cámara y responde con total sinceridad. “Cuando fui a Italia quería conocerlo”, empieza diciendo.

La propia Fati cuenta que antes de verse en Italia, ya llevaban 8 meses hablando, por lo que su vínculo no se creó de la noche a la mañana. En un principio, la influencer se sube al avión para ir a dar con Lamine con intención de conocerlo mejor y verse por fin en persona. “Voy y Dios dirá”, confiesa Fati que pensó cuando el futbolista la invitó al viaje.

Lo último que se esperaba Fati Vázquez cuando cogió el avión a Italia para verse con el futbolista era aparecer en la portada de una revista de cotilleos. “Yo llego el miércoles y el jueves nos vamos en barco y nos pillan”, explica la influencer. Sin pelos en la lengua, Fati cuenta que el propio futbolista subió un día antes de que los pillasen unas fotos donde se veían claramente dónde estaba. A través de ese post, los paparazzi se pusieron en alerta y rápidamente dieron con ellos.

La primera entrevista de Fati Vázquez desde que su relación con Lamine Yamal salió a la luz viene cargada de información nunca dada. La influencer se abre como nunca para dar su versión sobre cómo vivió ella no solo su relación con el futblista, sino la oleada de comentarios que recibió en sus redes sociales en muy pocos días. Además, los colaboradores de 'En todas las salsas' destapan cuándo comenzó el romance entre Pablo Vera y Cless y hablan del vínculo entre Miri Pérez y Froilán ¡No te pierdas nada!