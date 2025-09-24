Lidia González 24 SEP 2025 - 17:28h.

La influencer confiesa si cree que Lamine Yamal ha comenzado una relación con Nicki Nicole para limpiar su imagen

Fati Vázquez confiesa si quería tener una relación seria con el futbolista del Barcelona

Fati Vázquez ha concedido su primera entrevista para contar toda la verdad sobre su polémico romance con Lamine Yamal durante este verano, en exclusiva, en el programa de ‘En todas las salsas’, disponible en Mediaset Infinity. Ahora que ha pasado el tiempo y él ha rehecho su vida, poniéndose de nuevo en el centro de la noticia, la influencer no ha dudado en opinar duramente sobre la relación del futbolista y Nicki Nicole. Sin pelos en la lengua, contesta a todo.

Tras pasar unos meses recibiendo muchas críticas, la creadora de contenido ha decidido romper su silencio y no ha dudado explicar todos los detalles de su romance con el jugador de F.C Barcelona. Ahora que ella no se encuentra en el ojo del huracán, ha cogido fuerzas para contar toda su versión y pronunciarse sobre su nueva relación con la cantante argentina: “No me lo creo”.

“Creo que él está muy pillado, pero ella no”, asegura tajantemente Fati, muy segura de que los sentimientos de ambas partes no están al mismo nivel. “Ha aprovechado el tirón y va a estar con la que le dé la gana”, asegura la creadora de contenido. Además, ha confesado si piensa que le argentina está con Lamine por interés y si al futbolista le viene bien para limpiar su imagen. “En los últimos meses, ha creado un aura un poco negativa”, comentan los colaboradores del videopodcast.

