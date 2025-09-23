Natalia Sette 23 SEP 2025 - 19:30h.

Las exparticipantes de 'La isla de las tentaciones' dan su versión sobre lo polémica que se ha creado alrededor de Lucía Sánchez

Lucía Sánchez confiesa su gran decepción con sus amistades televisivas tras el ingreso de su hija

Las redes de varias protagonistas de ‘La isla de las tentaciones’ han echado fuego estos últimos días. Rosario Matthew, Alba Rodríguez y María Brun se han visto envueltas en una polémica después de que Lucía Sánchez, que admitió que no estaba pasando por su mejor momento , hiciera un comunicado en sus redes sociales sobre un desencuentro que tuvo con ellas durante la Fashion Week. Ahora, dos de las protagonistas han dado su versión sobre lo ocurrido.

‘En todas las salsas’ llega siempre con las polémicas más recientes. Tras comentar cuándo podría volver Fabiana Sevillano a las redes sociales, los colaboradores se centran en el enfrentamiento que ha habido recientemente en el mundo de ‘La isla de las tentaciones’. Lucía, Rosario, Alba y María acudían a varios desfiles de la Fashion Week que se está celebrando en Madrid. Fue en uno de estos eventos en los que la gaditana sintió que el resto de compañeras de profesión le hicieron un feo. “Estaba flipando con cómo la habían tratado”, comenta Alba Carrizo poniendo en contexto sobre el encontronazo.

Después del aluvión de comentarios que han recibido todas, Rosario habla abiertamente con la colaboradora del videopodcast para dar por fin su versión de los hechos. Cansada de que todo el mundo hablara sin saber, la de Elche cuenta cómo vivió ella todo lo ocurrido. “No quiere malos rollos”, comienza explicando Alba Carrizo desvelando los mensajes que intercambió con Rosario. “Le habló corriendo por whatsapp”, asegura la colaboradora.

Programa completo: Alba Rodríguez da también su versión de los hechos

Lo último que quería Rosario era enfrentarse con Lucía. Para ella, todo lo ocurrido fue tan solo un malentendido y a pesar de que quiso explicárselo a Lucía, esta no estaba dispuesta a hablar las cosas. “Lucía no quería saber nada del tema”, asegura la periodista que le cuenta Rosario. Por su parte, Alba Rodríguez habla con Pedro Jota y le cuenta también cómo vivió ella todo. Al igual que Rosario, Alba considera que no hubo ningún tipo de mala intención por su parte y se sorprendieron mucho al ver el comunicado de Lucía. "Han flipado", dejan claro en plató.

Como siempre, el videopodcast de ‘En todas las salsas’, viene cargado de los últimos salseos. Tras desvelar la versión de los hechos de Rosario y Alba, los colaboradores cuentan todos los detalles sobre la vuelta de Fabiana Sevillano a la esfera pública. Además, Fati Vázquez desvela todos los detalles de su relación con Lamine Yamal por primera vez desde que su relación se hizo pública ¡No te pierdas nada!