Lorena Romera Silvia Herreros 24 SEP 2025 - 16:46h.

La pareja de 'La isla de las tentaciones' ha roto su relación tras más de diez años juntos y ahora se han reconciliado

Marina García se sincera sobre su situación sentimental tras los rumores de crisis con Jesús Sánchez

Marina García ha emitido un comunicado confirmando su ruptura sentimental con Jesús Sánchez. Después de muchos rumores sobre su situación sentimental, la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' ha reconocido que se ha reconciliado con su pareja, con el que había tomado caminos separados al poco de celebrar su décimo aniversario. La andaluza, de Sevilla, cuenta que este ha sido uno de los duelos más difíciles de su vida y ha explicado los motivos de la ruptura y la posterior reconciliación.

La que fuera participante de la tercera edición de 'La isla de las tentaciones' ha utilizado su perfil de Instagram para emitir este comunicado en el que explica la situación que ha vivido con Jesús Sánchez en estos meses atrás. Sus seguidores se dieron cuenta de que llevaban algún tiempo haciendo vida separados, lo que había dado lugar a dudas sobre su situación sentimental.

Ahora ha sido ella quien se ha sincerado sobre lo que ha ocurrido. Después de compartir un vídeo junto al también sevillano, en el que comentaba que "uno siempre vuelve donde es feliz", la creadora de contenido ha compartido un comunicado en el que expresa sus sentimientos. "Siempre he intentado ser lo bastante clara, pero esta vez la situación no me ha permitido serlo. Jesús y yo llevábamos semanas atravesando una situación complicada", explica la exparticipante de 'La isla de las tentaciones 3'.

Marina, que hace unos días manifestaba a sus seguidores su intención de hablar sobre este tema, explica que, debido a una serie de problemas, su relación con Jesús se rompió de forma temporal. "Decidimos darnos un tiempo y separar nuestras vidas para darnos cuenta de lo que realmente queríamos y necesitábamos", explica a través de su comunicado mientras hace referencia a su relación, de más de diez años.

"Lo que yo pensaba que iba a ser uno de los duelos más complicados de mi vida se volvió aún más complicado cuando entró en juego la responsabilidad afectiva y la unión emocional que tengo hacia el que ha sido mi pareja prácticamente durante toda mi vida", explica. La de Mairena del Alcor continúa su relato y, consciente de las preguntas que se harán sus seguidores, reflexiona sobre "el amor en una relación".

Para ella no es lineal y "se transforma continuamente, se transforma tanto que realmente en muchos momentos te paras a reflexionar qué significa realmente la palabra amor". "Y sí, el amor que yo siento es tremendamente enorme", asegura la andaluza. La influencer continúa, y reconoce que ha habido "muchas cosas" que que le han mantenido al lado de Jesús a pesar de su separación. "Son esas mismas cosas las que sigo eligiendo", afirma.

"Llevo años mostrando una relación imperfecta, porque así son las relaciones, todas, imperfectas. Pero donde a pesar de todo seguimos apostando por formar parte de la vida del otro, y así seguirá siendo", ha dicho la que fuera participante de la tercera edición de 'La isla de las tentaciones' tras reconciliarse con Jesús Sánchez y darse una nueva oportunidad.