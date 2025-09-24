Nagore Robles sufre un encontronazo con unos perros potencialmente peligrosos

Rocío Molina 24 SEP 2025 - 13:33h.

La presentadora de 'Uno de GH 20' ha contado el desagradable episodio que ha vivido en un parque con unos perros y su dueño

Nagore Robles ha pasado por una situación muy desagradable y con cierto riesgo que ha querido denunciar en público. La presentadora de 'Uno de GH 20', nuevo formato de Mediaset Infinity, ha contado el desagradable episodio que ha vivido en un parque cuando dos perros sueltos, sin bozal y en actitud agresiva se han acercado a ella y a su perro Nash.

A modo de refugio con sus seguidores y después de haber pasado este mal trago, a la de Basauri le ha indignado la actitud "desafiante" del dueño de los dos perros al hacer caso omiso a su petición de que les atase dado que estaban persiguiendo a su mascota. Tras instarle educadamente a que hiciera algo y obtener una respuesta a medias y a regañadientes, Nagore Robles ha contado la forma de reaccionar que ha tenido:

"Imaginaos que estáis en el parque tan tranquilos jugando a la pelota con vuestro perro", ha comenzado diciendo de la tensa situación que ha vivido al aparecer "un señoro", como ella le ha calificado, con sus dos perros. "Uno de ellos se ha lanzado con malas pulgas, ladrando y persiguiendo a Nash que solo intentaba jugar", explica acerca de cómo ha sentido la agresividad de ese momento. Reaccionando rápido antes de que se produjese un fatal desenlace, Nagore Robles ha tratado de alejar a su perro de la zona y ha pedido al dueño que atase a su perro, que era el que presentaba una actitud peligrosa y estaba nervioso.

Y, lo que ha hecho que la exconcursante de 'GH' se enfadase y estallase ha sido la forma en la que le ha tratado este hombre tras su petición. "No ha hecho nada. Al que sí ha atado es al otro, que encima parece aún más violento, pero lo ha hecho con una parsimonia digna de un rinoceronte, como si le importara cero que su perro estuviera molestando al mío", ha reconocido en sus historias de Instagram acerca de este suceso.

Además de no atender a buenas su petición, Nagore Robles ha indicado que el dueño de los perros ha presentado una "actitud desafiante" con ella y en vez de alejarse teniendo espacio de sobra en el parte se ha quedado cerca de ella presionando. "Este parque tiene más de 60.000 metros cuadrados para que sus perros paseen sin incordiar a otros. Pero no, prefiere rondarnos como si esto fuera un duelo del lejano oeste".

Indignada ante esta situación, Nagore Robles ha terminado por ceder ella al ver que no obtenía respuesta y tener miedo de que algo le pudiera pasar a su perro Nash. "¿Qué me ha tocado hacer? Fastidiarme y respirar porque si su perro llega a hacerle algo al mío, primero me sentiría culpable por no haberme ido antes. Y, segundo, no prometo responder precisamente zen frente a semejante ser", ha dicho para a continuación mostrar la imagen de él y sus dos perros por el parque.