Nagore Robles, preocupada tras coger una infección en un centro estético

Rocío Molina 04 SEP 2025 - 11:51h.

La exconcursante de 'GH' y presentadora de 'Uno de GH 20' ha cogido una infección tras hacerse las uñas en un centro de estética

Nagore Robles reacciona a las declaraciones de Carla Flila sobre su ruptura: "Queda muchísimo amor"

Compartir







Nagore Robles ha contado que va a acudir al médico por una infección que comenzó tras pasar por un centro estético. La presentadora de 'Uno de GH 20' está preocupada porque tras hacerse una manicura semipermanente en las uñas comenzó una pesadilla que a día de hoy le dura, tal como ahora ha mostrado a través de su perfil oficial de Instagram.

Confesando que ella era una aficionada a hacerse las uñas semipermanentes, pero después de todo el calvario que está ahora viviendo y coincidiendo esto también con la noticia de que La Unión Europea ha prohibido recientemente el uso de un ingrediente habitual en este tipo de esmaltes (el TPO por ser potencialmente cancerígeno), Nagore Robles ha dejado claro que va a dejar de ser usuaria de esta técnica de belleza. Y, tal como ha mostrado a sus seguidores, motivos no le faltan.

La exconcursante de 'Gran Hermano' lleva un tiempo arrastrando una infección y los tratamientos que ha seguido no le están funcionando. "Ese tono verde indica que aún hay una infección importante", ha mostrado a través de una foto en la que muestra el estado actual de su dedo.

La vasca ha compartido esta fotografía para que sus seguidores entiendan el motivo de su preocupación y ha contado cómo se produjo y por todo lo que lleva pasando desde que se hizo esta manicura semipermanente de uñas en un centro y se produjo la infección. "Para los que no sepan la historia me dejaron dos dedos en carne viva y tres uñas infectadas, dos de ellas se solucionaron pronto, pero una se complicó", ha relatado.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Para el dolor cada vez más insoportable, la presentadora de 'Uno de GH 20' acudió ya al médico y le mandaron antibiótico oral y un antiinflamatorio, pero para su desesperación la infección todavía no está aplacada. La imagen que ha mostrado a sus seguidores es la prueba con la que ha dejado constancia del estado actual de su uña y del por qué va a volver al médico porque esto es algo que le preocupa.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

"Aún tengo dolor y encima sigue la pus dentro como se ve claramente. Así que me toca ir otra vez al médico porque ya me está preocupando de más", ha confesado, además de añadir una decisión que ha tomado después de toda esta pesadilla que está viviendo. "No vuelvo a pintarme las uñas con esmalte semipermanente jamás", ha expresado tras estas consecuencias que está experimentando.