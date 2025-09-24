Rocío Molina 24 SEP 2025 - 10:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha compartido varias fotos de Athenea, su hija en común con Pablo Pisa

Patricia Steisy ha compartido unas fotos de su hija para enseñar lo mayor que está tras su aparición en televisión en el programa de 'Fiesta'. La extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' se ha reconciliado con su pasado y enfrenta esta nueva etapa con muchos cambios e ilusión tras su separación de Pablo Pisa. Pero, por más novedades que se le presenten, la influencer de 33 años tiene claro lo que es relevante y la prioridad en su vida: la pequeña Athenea de la que ha presumido en sus redes.

Desde que se enteró de la noticia de su embarazo, la de Granada tuvo claro junto a Pablo Pisa la medida que iba a adoptar: no mostrar la cara de su bebé en Internet. Algo que ambos han cumplido por su derecho a la intimidad. "Tengo que dejar que sea una niña normal", explicaba en 'En todas las salsas' acerca de sus motivos para blindar la privacidad de su hija.

Sin embargo, recurriendo a simpáticos emoticonos, la exconcursante de 'Supervivientes' sí que ha dejado constancia de muchos momentos de su maternidad y de la debilidad que siente por Athenea, una niña ya de año y medio, que es muy despierta y "resuelta", tal como asegura su madre. La hija de Steisy y Pablo Pisa es un pequeño terremoto y la alegría de la casa. Por eso, con mucho orgullo y ganas de presumir de su pequeña, la influencer ha publicado varias historias de Instagram de lo más tiernas.

En cada una de ellas, Patricia Steisy le ha tapado la cara con un emoticono, tal como acostumbra, pero ha dejado ver lo mayor que está y lo participativa que es con las tareas de la casa. "Ella haciendo la colada", "ella limpiadora" o "ella molinera profesional", ha escrito de varios diferentes momentos en los que Athenea se ha mostrado dispuesta a ayudar a su abuela y a su madre.

La extronista de 'MyHyV' y también concursante de 'Pesadilla en el paraíso' ha querido mostrar la relación tan especial que tienen Athenea con su abuela, cómo su hija ha crecido mucho durante este tiempo y lo enamorada que está de cada cosa que hace y dice.

"Nuestro pequeño milagro. La niña a la que le rechifla hacer reír a la gente, súper expresiva, cariñosa, le encantan los mimos, se va con todo el mundo, es muy observadora, aprende muy rápido, tiene empatía, no es nada envidiosa y ama a sus hermanos perritos", son las palabras con las que Steisy define a su hija y no oculta que es lo más importante de su vida.