La modelo responde contundente tras el desplante de Carlo Costanzia y Alejandra Rubio, que no han acudido a la presentación de su libro

Carlo Costanzia deja clara su postura en la guerra entre sus padres

Ha llegado el momento que tanto estaba esperando Mar Flores: la presentación de su libro, Mar en calma. Un evento mediático para el que ha contado con algunas de las personas más importantes de su vida. Laura Matamoros ha sido una de ellas. No así, Carlo Costanzia y Alejandra Rubio, que le han asestado la estocada final al no acompañarla en este momento tan especial y tras su posado con Terelu Campos y Carlo Costanzia padre. Tras esta decisión, la modelo ha lanzado un dardo a su hijo y a su pareja.

Mar Flores se encuentra en uno de los momentos más satisfactorios de su vida. Después de ver cómo se ponía en entredicho su vida, la empresaria ha decidido dar un paso al frente y contar su historia en unas memorias que llevan semanas acaparando todo tipo de titulares. Ya convertido en todo un éxito en ventas, Mar Flores ha reunido en la Casa del Libro de la Gran Vía de Madrid a sus fans, a los que ha firmado ejemplares, y a los medios de comunicación.

Frente a los micrófonos de la prensa, la ex de Alessandro Lequio ha lanzado un dardo a Carlo Costanzia y a Alejandra Rubio, que han decidido no acompañarla en la presentación. Aunque su hijo habría declinado la invitación por motivos profesionales (según apunta Beatriz Cortázar en 'Informalia', habría estado comprando material para el proyecto que tiene en común con su madre), lo cierto es que su ausencia ha sido de lo más comentada.

Pero Mar Flores no le ha dado la más mínima importancia, respondiendo con un zasca a su hijo y a su nuera. "Está apoyándome toda la gente que me quiere, no echo de menos a nadie. Todos los que pueden han venido y los que no, no les echo de menos", ha señalado la modelo. En lo que respecta a Carlo Costanzia y al resto de sus hijos, la televisiva ha respondido así:

"Me siento muy querida. No está ninguno de mis hijos y no echo de menos a nadie, unos porque no quieren ser famosos y Carlo, en concreto, porque está trabajando como un loco. Todos los que han podido están para apoyarme y yo lo siento así", ha puntualizado la protagonista de la noche, que no ha dejado que nada ni nadie le arruine este momento tan esperado para ella.