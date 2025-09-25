Alessandro Lequio responde a Mar Flores tras su indirectas: "Que cada uno se imagine lo que quiera"
Alessandro Lequio ha respondido a las últimas indirectas de Mar Flores en 'Vamos a ver'
Alejandra Rubio confirma que Carlo Costanzia no asistió a la presentación del libro de Mar Flores para no posicionarse: "Carlo no se quiere meter"
Durante la polémica firma de libros de Mar Flores, a la que no acudieron ni su hijo Carlo Costanzia ni su pareja sentimental, la colaboradora de 'Vamos a ver' Alejandra Rubio, la modelo ha advertido que su biografía podría tener una segunda parte.
Mar Flores, durante la firma de libros de sus memorias: "Si yo quito a este personaje, quito tanto dolor y tantas cosas que he aprendido..."
Además, aunque no ha dado nombres, la modelo ha hecho unas declaraciones que ha dejado claro hacia quién iban dirigidas: "Si yo quito a este personaje, quito tanto dolor y tantas cosas que he aprendido. Es un documento de superación y me habría encantado no mencionar a nadie y lo pensé... Pero han formado parte de mi vida y si a estas personas no les gusta haber formado parte de ella, pues los siento muchísimo. Me siento orgullosa de estar aquí, de haber perdonado a los que me han hecho daño y de no necesitar dar un paso agresivo hacia nadie. Ni ahora ni nunca he tratado de santificarme ni hacerme la víctima, pero nunca me he echado piropos y creo que soy un mujerón", decía.
En el plató de 'Vamos a ver', Patricia Pardo tenía claro que Mar Flores se refería a Alejandro Lequio al hablar de ese "personaje". El colaborador ha respondido de manera concisa y se ha mostrado cansado con este tema.
"No lo sé. Yo ya lo he dicho todo. Ahora, con sus explicaciones, que cada uno se imagine lo que quiera imaginarse", ha comenzado a reflexionar Alessandro Lequio.