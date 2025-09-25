Natalia Sette 25 SEP 2025 - 13:07h.

Fati Vázquez desvela cómo se enteró de que Lamine Yamal había estado con otra famosa

Fati Vázquez opina duramente sobre la relación de Nicki Nicole y Lamine Yamal: “No me lo creo”

Fati Vázquez se convierte en el centro de todas las miradas tras volver a sentarse en un plató y desvelar todos los detalles sobre su relación con Lamine Yamal. Después de meses de silencio y polémicas a su alrededor, la influencer da un paso al frente y destapa que el futbolista del FC Barcelona ha estado con otra famosa. Con total naturalidad, Fati cuenta cómo se enteró de esta información.

Tras hablar abiertamente sobre si buscaba una relación seria con el futbolista , la creadora de contenido cuenta cómo se entera de esta situación días después de su escapada con Lamine. Según cuenta, no es ella quien descubre todo, sino que la verdad le llega directamente de la protagonista. “Me escribió la propia chica”, confiesa. Al parecer, la joven se pone en contacto con Fati tras ver las imágenes que publicó ella misma en su instagram. “Ella ve que es el mismo sitio donde ella ha estado”, afirma la influencer.

Durante su conversación con esta otra chica, Fati se da cuenta tan solo unos días después de su llegada a Italia, donde conoció a Lamine en persona tras 8 meses hablando, que antes de ella había estado otra en su lugar. “Me dijo que se fue el día antes de que yo llegase”, asegura dejando a todos los colaboradores perplejos. Todos comienzan a hacer preguntas sobre quién es esta misteriosa chica. Fati, sin rodeos, dice todo lo que sabe de ella.

Las declaraciones de Fati generan un auténtico terremoto en el plató de ‘En todas las salsas'. Los colaboradores no tardan en reaccionar ante las palabras de la influencer y la supuesta actitud del futbolista. “Tiene un calendario de chicas”, suelta Pedro Jota entre risas. Aunque es en tono de humor, Fati no tarda en darle la razón y llega a asegurar que “se lo lleva su representante”. Alba Carrizo, por su parte, no puede contener la incredulidad: “Qué fuerte".

Fati Vázquez regresa por todo lo alto al foco mediático tras meses en silencio. Por si el bombazo que suelta la influencer fuera poco, Pedro Jota asegura que ya le había llegado el rumor de esta otra chica y que habló directamente con ella para preguntarle. Para sorpresa de todos, la misma que le aseguró a Fati haber estado con él, le mintió al colaborador asegurando que era tan solo un rumor ¡Descúbrelo todo en el programa completo de ‘En todas las salsas’!