25 SEP 2025

El primo de Anabel Pantoja ha cambiado de opinión respecto a Jota Peleteiro, ex de la madre de su hijo mayor

Tras su ruptura con Kiko Rivera, Jessica Bueno inició una relación con el futbolista Jota Peleteiro, con el que se casó y tuvo dos hijos antes de protagonizar una mediática ruptura. A esa relación, la ahora concursante de 'Supervivientes All Stars' aportaba un hijo, el que tuvo con el primo de Anabel Pantoja, que en unas declaraciones en el podcast de Jordi Wild se pronunció como nunca antes acerca del futbolista y el vínculo con Fran Rivera Bueno.

El DJ recordó en esa entrevista en 'The wild project' - cuando ya Jessica se había divorciado del empresario - que Jota Peleteiro había estado conviviendo con Fran desde que el niño era muy pequeño y que durante una década había ejercido como un segundo padre para él, llegando a llamar "papá" al futbolista. "Yo hoy en día lo acepto, hoy en día me hace feliz porque que mi hijo llame papé a Jota es síntoma de que este hombre ha tratado bien a mi hijo, pero al principio me dolía", ha reconocido Kiko.

"Hoy en día le digo gracias y se lo he dicho: 'Gracias por cuidar a mi hijo'", comentó el hijo de Isabel Pantoja, que considera que ha madurado porque ha aceptado y se alegra de que su primogénito tenga ese vínculo con Jota, aunque no siempre lo llevó bien: "Le digo ahora a mi hijo que tiene la suerte de tener dos papás".

Con esas declaraciones, que se produjeron cuando Jessica y Jota ya se habían separado, el DJ mostró que había cambiado de opinión respecto a Jota Peleteiro y que había aceptado la situación.

Cuando concedió esa entrevista hace un par de años, el hermano de Isa Pi todavía no se había separado de Irene Rosales y explicó que su hijo la quería mucho porque la conoce desde que es un bebé, ya que Kiko comenzó su relación con Irene cuando Fran tenía tan solo un año. Aunque matizó que a ella su hijo no la llamaba mamá porque no habían convivido tanto, ya que Jessica, antes de mudarse hace un año a Sevilla, vivió con Jota en Inglaterra y Bilbao.