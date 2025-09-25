Lorena Romera 25 SEP 2025 - 13:57h.

Irene Rosales ha recibido comentarios sobre su "delgadez" tras su ruptura con Kiko Rivera

La influencer celebra su soltería con una llamativa reflexión: "Que no aprieten cuando quiera dar sus pasos"

Irene Rosales está centrada en sí misma. En su evolución a todos los niveles. La de Ginés, Sevilla, de 34 años, está cultivándose en todos los sentidos. Desde hace algún tiempo, la que fuera concursante de 'GH DÚO' se está tomando muy en serio el deporte. Unos entrenos que ya están dando sus frutos, pues su cambio físico es evidente. Pero sus seguidores creen que la madre de Ana y Carlota, de 10 y 7 años, consideran que está "adelgazando" de más desde su ruptura sentimental con Kiko Rivera.

Es habitual verla ataviada en un conjunto deportivo y con una esterilla cerca. Si no es en el gimnasio, es en casa... pero Irene Rosales no se salta un entreno. Para ella no hay excusas. Aunque tenga que hacer malabares para sacar tiempo mientras se encarga de sus hijas, con la locura de horarios que eso supone, entre colegios, comidas y todo lo que la maternidad conlleva, la exnuera de Isabel Pantoja hace lo que puede para sacar tiempo para sí misma.

Y es que Irene Rosales es consciente de lo importante que es el deporte. También a físico, como mental. Por eso la joven intenta motivar a sus seguidores a que hagan como ella y entrenen... pero hay cierto sector de su legión de seguidores a los que les ha saltado la alarma por su presunta bajada de peso. "Estás muy guapa, pero no adelgaces mas", le dice un usuario en una de sus últimas publicaciones.

"Está pasando un proceso y, quieras o no, los cambios afectan", le responde otro internauta. Y es que el cambio físico que ha experimentado Irene Rosales en las últimas semanas ha abierto un debate en sus redes sociales. "Ya estás demasiado delgada", o "estás como un palo", resaltan algunos. Otros, en cambio, utilizan sus kilos con humor. "¡No sabes el peso que te has quitado! Y no hablo del físico", comenta un usuario, hablando en tono irónico de su ruptura con Kiko Rivera.

Pero lo cierto es que Irene Rosales también recibe infinitos comentarios en los que subrayan su "elegancia", "la clase que tiene", que "todo le queda bien" y "lo guapa que está". Por el momento, la que fuera concursante de 'GH DÚO' no ha respondido a ninguno de estos comentarios, ni positivos ni negativos, haciendo oídos sordos al debate que se ha generado en redes sociales por su presunto cambio físico tras su ruptura con Kiko Rivera.