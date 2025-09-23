Ana Carrillo 23 SEP 2025 - 20:00h.

El ex de Jessica Bueno tuvo que abandonar 'Supervivientes 2011' debido a una enfermedad tras 35 días en los Cayos Cochinos

Jessica Bueno ha regresado a los Cayos Cochinos 14 años después para participar en la segunda edición de 'Supervivientes All Stars', que podría abandonar esta misma semana porque se encuentra nominada junto a Fani Carbajo, Adara Molinero y Gloria Camila. Fue en 'Supervivientes 2011' donde conoció al padre de su primer hijo, Kiko Rivera, pero en Honduras solo iniciaron una bonita amistad que ya en España dio paso a una historia de amor y es que el primo de Anabel Pantoja quiso abandonar el concurso debido a una enfermedad.

En una entrevista que concedió a Jordi Wild en el podcast 'The Wild Project', el DJ recordó que su estancia en los Cayos Cochinos terminó debido a un ataque de gota, enfermedad que sufría antes de llegar a Honduras y que le sorprendió cuando estaba en un buen punto de su concurso, pues reconoce que hizo buenas migas con las personas con las que compartió experiencia: "Lo pasé bien, no tuve grandes problemas, al final es convivencia y el concurso depende del tipo de gente con el que te toque vivir, en 'Gran Hermano' lo pasé un poco peor".

"Me puse malo", rememoraba el ex de Irene Rosales en la mencionada entrevista, donde subrayó que en 'Supervivientes' le dieron el tratamiento adecuado, pero que él prefirió abandonar debido a los fuertes dolores que le provocaba la gota, que ocurre por la acumulación de cristales de urato en una articulación, provocando inflamación y dolor intenso.

Tras 35 días y sin haber estado nunca nominado, Kiko Rivera tomó la decisión de abandonar 'Supervivientes 2011', pese a que Anabel Pantoja, que ejercía como defensora en plató, le dijo que en España estaba gustando su paso por el concurso. "Este dolor me impide hacer muchas cosas, como irme de excursión con Jose o esforzarme en las fuerzas. Hasta aquí he llegado porque no puedo más. Me duele todos los días y me están saliendo manchas en toda la pierna. De verdad que mi pie ya no puede más", fueron las explicaciones que dio el hijo de Isabel Pantoja.

Finalmente, aquella edición la ganó Rosa Benito, que se impuso en la final a Rosi Arcas. También llegaron a la final, obteniendo la tercera y la cuarta posición, respectivamente, Tatiana Delgado y Sonia Monroy, que es la otra concursante de 'Supervivientes 2011' junto a Jessica Bueno que ha regresado a Honduras para participar en 'Supervivientes All Stars 2025'.