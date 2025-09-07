Las confesiones de Jessica Bueno sobre el inicio de su relación con Kiko Rivera

Ana Carrillo 07 SEP 2025 - 18:00h.

La concursante de 'Supervivientes All Stars', tanto en '¡De viernes!' como en 'GH VIP', ha defendido que su relación con el ex de Irene Rosales no comenzó en los Cayos Cochinos

Jessica Bueno habla de cómo le ha afectado a Fran, su hijo en común con Kiko Rivera, la separación con Irene Rosales

Jessica Bueno siempre se ha mostrado reacia a hablar de su relación con Kiko Rivera, padre de su hijo mayor, Fran Rivera Bueno, que cumplirá 13 años en noviembre. No quiso hacerlo tras su ruptura en 2013, que hizo pública el DJ a través del antiguo Twitter, pero sí que ha hecho algunas confesiones sobre su historia de amor durante su paso por 'Gran Hermano VIP 8' y en la última entrevista que dio en '¡De viernes!' antes de poner rumbo a los Cayos Cochinos para participar en la segunda edición de 'Supervivientes All Stars'.

La chispa no surgió en los Cayos Cochinos

La también ex de Luitingo y Jota Peleteiro siempre ha mantenido que su historia de amor no comenzó en Honduras, que fue donde ambos se conocieron como participantes de 'Supervivientes 2011', sino ya en España a su regreso, cuando se reencontraron y pasaron el verano juntos en Sevilla: "En 'Supervivientes' fuimos muy amigos, un apoyo el uno para el otro. Los dos éramos andaluces y teníamos eso en común".

"Yo tenía 19 años y no quería que mis padres se avergonzaran o se defraudaran por verme ligada a nadie allí", contó la modelo en julio de este año durante su visita al programa presentado por Santi Acosta y Bea Archidona para anunciar que participaba en 'Supervivientes All Stars', en cuya gala de estreno se mostró reacia a hablar de Kiko ante las preguntas de Jorge Javier Vázquez, que recordó que fue allí donde se conocieron.

El verdadero origen de su historia de amor

"Nos tendríamos que haber quedado en ser solo amigos", añadió Jessica en '¡De viernes!', ante lo que los colaboradores se quedaron muy sorprendidos y le preguntaron si guardaba un mal recuerdo de su relación. Inmediatamente la influencer lo negó y accedió a hablar de cómo comenzó a salir con el padre de su primogénito.

"Nos tendríamos que haber quedado en ser solo amigos"

"Él se fue [de 'Supervivientes'] antes que yo y yo me quedo con esa ausencia suya, echándole de menos y pasando penurias. Cuando salí era época de verano, él era más mayor que yo y yo era nueva en todo eso, así que empecé a ir con él a todos lados, incluso me llevó a su casa. Llegó un momento en el que yo no podía estar sin él y él no podía estar sin mí [...] Yo era joven y [la relación] fue de esas cosas que haces sin pensar, que te dejas llevar y vives la situación", dijo Jessica. Al escuchar su relato, Bea Archidona le preguntó si es que no había estado enamorada del primo de Anabel Pantoja, algo que la modelo se apresuró también a aclarar: "Yo llegué a estar enamoradísima, obsesionadísima, ¡de todo!".

Para subrayar lo enamorada que había estado, contó que en las Navidades de 2011 rompieron durante una semana y que ella pasó unos días "horribles, sin salir de casa": "Fue cuando él dio las Campanadas en Telecinco". Después, retomaron su relación.

Lo que le enamoró del hijo de Isabel Pantoja

Un par de años antes, durante su paso por la casa de Guadalix de la Sierra, también se animó a hablar de su historia de amor y contó que lo que le había conquistado de su ex había sido su sentido del humor: "Le veía como un amigo. Yo era una niña, él me cuidaba y me llevaba a todos los lados, estaba siempre con él, me hacía reír un montón. Luego un momento que él ya sentía por mí, ya estaba enamorado de mí y me dijo que si solo le veía como un amigo era mejor no vernos. Me dio tanto dolor oír eso... Y entonces, pasó".

"Me dijo que si solo le veía como un amigo era mejor no vernos. Me dio tanto dolor oír eso... Y entonces, pasó"

Tanto en 'GH VIP' como en '¡De viernes!' ha asegurado que actualmente, doce años después de su ruptura, tienen una buena relación, pero que su contacto se limita a las conversaciones sobre su hijo.