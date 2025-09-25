Rocío Molina 25 SEP 2025 - 10:03h.

La madre de Sofía Suescun y exconcursante de 'Gran Hermano' da detalles sobre su nueva ilusión y sus planes más inmediatos

Vive en una playa desierta y es empresario: así es Carlos, el nuevo acompañante de Maite Galdeano

Maite Galdeano está ilusionada, se la ve sonreír y llena de planes desde que Carlos, "el tipo de la gorra", está en su vida. La madre de Sofía Suescun y exconcursante de 'Gran Hermano' ha comenzado una nueva vida tras comprarse un piso en la costa de Murcia y sigue dando pasos en esa misma línea. El último de ellos lo ha compartido en un vídeo de Instagram que ha colgado y en el que habla de su nueva ilusión y explica sus próximos planes.

La de Pamplona está imparable y, tal como dice ella, después de "haber bajado a los infiernos", haciendo referencia a su ruptura total con su hija Sofía Suescun, vuelve a sonreír y a sentirse viva. El abrir su mente hacia otros horizontes, adaptarse a una vida sencilla e ir trazando nuevos objetivos son las máximas que está siguiendo y le están sirviendo.

En esta nueva línea y, tal como ha explicado ella misma a sus seguidores, tiene una especial importancia la compañía de Carlos y el amor incondicional de su perra Tila. Junto a ellos, Maite Galdeano está encontrando una familia y su intención es que siga creciendo. Esa es su estabilidad ahora y su nueva vida, tal como ha confesado en uno de sus últimos directos para a continuación contar cuál es su nueva ilusión y sus próximos planes.

La de Pamplona no ha dudado en hablar de qué movimientos más inmediatos quiere hacer y para qué quiere viajar próximamente a Madrid: "Mi ilusión. Necesito un rottweiler de cría selectiva y me da igual que ahora me critiquéis y dos gatitos. Y debo ser opuesta a todo el mundo porque quiero que uno de ellos sea negro completamente", ha dicho sin vacilar.

Ahora que está estrenando piso y con la intención de seguir aumentando su familia peluda, Maite Galdeano tiene la intención de viajar a Madrid y de acudir a 'Al dejar huella', un refugio de animales que recoge especialmente a gatos para darles "una casa, una oportunidad de hogar, una vida digna y un amor increíble".

"Lo quiero en mi vida", ha admitido la exconcursante de 'GH' y no va cesar en su empeño. Adelantándose a los que dicen que está tratando de copiar la vida de su hija Sofía Suescun, la de Pamplona se muestra rotunda. "Me da igual que me critiquéis", ha recalcado, insistiendo en que no hay una persona que ame más a los animales que ella y lo que significan en su vida. "Yo confío más en los animales que en las personas. Y lo digo así en voces altas", ha manifestado en este vídeo contando sus próximos movimientos.