Silvia Herreros 02 SEP 2025 - 09:00h.

Maite Galdeano habla de su plan de vida y de su decisión de dejar de cubrir a sus hijos

Maite Galdeano toma una drástica decisión que afecta directamente a sus hijos, Sofía Suescun y Cristian, con los que mantiene una complicada relación.

Con Sofía no se habla desde hace algo más de un año y con Cristian también ha tenido sus altibajos. Aunque ahora sí parece haber acercado posturas con su primogénito, la 'elegida de Dios' tiene un plan para cuando muera que dejará, en cierto modo, 'desprotegidos' o descubiertos a sus vástagos.

Maite ha hecho públicos sus planes a través de su única cuenta oficial de TikTok. Un perfil en el que llevaba meses sin publicar nada y en el que, tras ver él éxito de otras cuentas falsas suplantando su identidad a través de esta misma plataforma, parece querer ahora volver a nutrir con contenido.

La exconcursante de 'Gran Hermano' contrató hace años un seguro de vida, para que, en caso de fallecimiento, sus hijos no tuvieran que hacer frente a sus gastos. A pesar de sus múltiples enfermedades (fibromialgia o policitemia vera), Maite es beneficiaria - probablemente con exclusiones o primas más altas - de un seguro que ahora ha decidido cancelar.

Estas pólizas sirven como herramientas de protección financiera. Su propósito principal es garantizar que, en caso de fallecimiento o incapacidad, los beneficiarios reciban un respaldo económico. Cuando no hay beneficiarios designados, la ley establece que serán los herederos quienes reciban la suma asegurada. Al no estar casada, sus hijos y legítimos herederos, Sofía y Cristian serían los que naturalmente se beneficiarían del mismo.

Pero Maite no cree que nadie - ni si quiera sus hijos - merezca recibir el capital asegurado. La de Pamplona no quiere continuar pagando sus mensualidades y prefiere donar su cuerpo a la ciencia y sus órganos "a la gente que lo pueda necesitar".

Maite, a la que un "chamán" le habría asegurado ser "inmortal", ha notificado a su aseguradora esta decisión y piensa "echar para atrás" el próximo recibo bancario que reciba. "No quiero pagar ya ni 20 céntimos. La cuota esa la quiero destinar a otra cosa. Ya estáis avisados, ya no quiero continuar con el seguro de vida porque lo veo una simplez", dice mientras asegura que "una vez muerta" y llegada la "somnolencia eterna" no le importará lo que pase.

"No tengo niños pequeños ni grandes, nada. Estoy so-la", continua explicando que para ella este seguro ya no tiene ningún sentido. "Tengo a la perrita y la perrita por ley de vida se morirá antes que yo y si no, yo me encargaré para que lo hagamos a la vez, así que por favor te pido, no quiero seguir pagando el seguro de vida", finaliza tras varios minutos intentando hacer entender a la comercial de ventas que ya no necesita ni desea continuar con su póliza.