Críticas a Maite Galdeano por pedir dinero para grabar "cosas divertidas"

Rocío Molina 10 SEP 2025 - 17:09h.

La exconcursante de 'GH' y madre de Sofía Suescun ha desatado la polémica en su último vídeo con la petición que ha hecho

Maite Galdeano toma una drástica decisión que afecta directamente a sus hijos, Cristian y Sofía Suescun

La nueva iniciativa de Maite Galdeano ha dejado en absoluto shock a sus seguidores y le han llovido las críticas. La madre de Sofía Suescun ha cogido confianza con su comunidad virtual y es con ella con la que comparte todos los detalles de su nueva vida. Ahora en el último directo que ha hecho en su perfil oficial de Instagram, donde se presenta no solo como "la elegida de Dios", sino ahora también como "la reina de los mares", la exconcursante de 'Gran Hermano' ha indicado en su vídeo que próximamente va a facilitar un número para que le hagan Bizums y pueda hacer "cosas divertidas".

La madre de Sofía Suescun, que no se habla con su hija desde hace un año y que se ha reinventado en Murcia con su piso de la playa en la costa murciana desde que su hija la echase de su casa, ha comenzado a hacer un ritual diario del que ahora le gustaría ver algún beneficio. La de Pamplona comparte a diario los lugares en los que come, sus recetas y dieta o algunos encuentros con amigos. Sin embargo, tiene en mente profesionalizar este tipo de contenidos y ha hecho una petición a sus seguidores que, a juzgar por los comentarios recibidos, no ha sido del todo bien vista.

En este último directo en el que ha compartido protagonismo con Carlos, el nuevo acompañante con el que últimamente aparece en sus redes, la exconcursante de 'GH' ha tirado de humor, pero ha aprovechado para dejar caer que tiene intención de hacer más vídeos y que quiere que las marcas paguen si se fijan en ella. De ahí que al ver la acogida que estaba teniendo el directo, Maite Galdeano haya insistido a los que la estaban viendo en que le hicieran Bizums. Para ser más exactos, que estuvieran atentos porque daría un número "para hacer Bizums y hacer cosas divertidas".

Una polémica que ha surgido a raíz de la pregunta de un usuario indicando qué quién pagaría la cena y a lo que Maite Galdeano ha respondido con ironía: "Una mujer como yo necesita que le hagas un Bizum. Nunca he ido de 'pidona', pero oye también me hace alegría el cuerpo y ya os digo poned un eurito cada español que este vídeo lo merece", ha expresado en clave de humor, pero anunciando que quiere ciertos cambios con algunos de los contenidos que suba a sus redes. Una contestación que no ha pasado desapercibida y que ha recibido duras críticas

"Kiko te vio el plumero", "deplorable", "tienes una cara, dile a tu hija que te lo mande", "piden Bizum para irse de cena, vaya dos se han juntado", "qué tipeja", son algunos de los comentarios que han aparecido en su perfil de Instagram tras su petición. Otros se han reído de su ocurrencia y, aunque la pregunta más repetida es que "quién pagará la cena", la mayor parte de ellos apuntan a Carlos, su nuevo acompañante en esta nueva etapa.