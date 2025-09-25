Silvia Herreros 25 SEP 2025 - 11:25h.

Makoke actualiza el estado de salud de su nuera y confiesa que "ha habido una operación

Makoke habla por primera vez de la operación de su nuera, Marina Romero. La exconcursante de 'Supervivientes', que se veía obligada a cancelar su boda debido a la enfermedad de la novia de su hijo, Javier Tudela, ha sido preguntada por ella en el photocall del musical 'Cabaret: El musical en el Kit Kat Klub'. Desde la alfombra roja, la también exconcursante de 'GH VIP' da la última hora sobre el estado de salud de la influencer.

En intento de proteger su privacidad, la colaboradora de 'Fiesta' no quiso en un primer momento hacer público que era su nuera el "familiar cercano" por cuya enfermedad se veía en la obligación de posponer su enlace con Gonzalo Fernández. Sería la propia Marina la que, más tarde, se sinceraría sobre "la batalla" que está atravesando.

Aunque siempre de manera prudente, a partir de ese momento Makoke ha hablado en varias ocasiones sobre la enfermedad de la madre de sus nietos Javi Jr. y Bianca Tudela. Anoche, María Jose Giaever - verdadero nombre de la que fuera azafata del Telecupón -, ofrecía a los medios novedades sobre el estado de salud de Marina Romero, que desde que recibiera un diagnóstico, está recibiendo tratamiento en la Clínica Universidad de Navarra.

"Ahí estamos, ahí estamos. En proceso. Ha habido una operación, todo ha salido bien pero seguimos en el proceso", ha dicho a los micros de Europa Press revelando el importante paso que ha habido como parte del tratamiento.

"Todavía no está todo como tenía que estar pero bueno, ahí seguimos en proceso", agrega. La tertuliana se ha mostrado optimista y, aunque el pronóstico de su nuera es reservado y aún "no sabemos nada" sobre cómo evolucionará, en casa no pierden la esperanza. "Son gente joven. Hay que cruzar los dedos. Tenemos la mejor predisposición. Hay que ser positivos, la operación ha salido muy bien", ha sentenciado.

Además, tal y como ha confesado a nuestros compañeros de Divinity en exclusiva, "la primera etapa" del tratamiento "ya ha pasado y ha salido bien. Esperando resultados". Asimismo, la exconcursante de 'Gran Hermano VIP' ha dado detalles y explicado cómo está gestionando y cómo afrontan cada uno de ellos esta difícil y complicada situación familiar.