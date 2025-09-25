La exconcursante de 'Supervivientes' revela lo que conocen sus nietos la enfermedad de su nuera

Makoke habla por primera vez de la operación de su nuera: "Estamos esperando resultados"

Makoke explica cómo están llevando sus nietos la enfermedad de su nuera. La exconcursante de 'Supervivientes' ha hablado sobre el estado de salud de Marina Romero, con quien su hijo Javier Tudela mantiene una relación desde hace ocho años y tiene dos hijos en común, Javi Jr. y Bianca. Tras conocerse que el delicado estado de salud de la influencer ha sido el motivo por el que la también exconcursante de 'Gran Hermano VIP' ha paralizado su boda, la colaboradora ha dado nuevos detalles sobre la "batalla" a la que hace frente la madre de sus nietos.

Entre la información que María José Giaever - verdadero nombre de Makoke - ha ofrecido a la prensa se encuentra la reciente operación a la que Marina se habría sometido como parte del tratamiento de su enfermedad. Una cirugía sobre la que aún están "esperando resultados" y que ha sido solo "la primera etapa" de esta lucha que aún no ha terminado. "Todavía no está todo como tiene que estar, estamos en proceso", ha dicho en la alfombra roja de 'Cabaret: El musical en el Kit Kat Klub'.

El inesperado diagnóstico de Marina fue un duro golpe para todos. Preguntada por cómo están gestionando esta situación en casa, la madre de Javier Tudela y Anita Matamoros explica que lo está haciendo "de la mejor manera" que puede y sabe. "Nadie nace sabiendo cómo gestionar este tipo de cosas. Creo que lo gestionamos con la mejor positividad que se puede, con la mejor energía, con el mejor amor y con el mejor todo que puedes poner cuando la vida te da estos palos", ha dicho en declaraciones exclusivas para Divinity.

Sobre cómo lleva su primogénito la enfermedad de su novia, Makoke ha preferido no pronunciarse, pues cree que eso es algo que le corresponde exclusivamente a él. Diferente ha sido su respuesta sobre cómo afrontan esta situación Javi Jr. y Bianca, sus nietos de cuatro y un año y medio.

En casa están viviendo una situación muy delicada y complicada. Por este motivo, y a pesar de que Marina Romero no se encuentra en su mejor momento, intentan que su enfermedad les afecte lo menos posible. Marina acaba de ser operada y se desconoce durante cuánto tiempo continuará en tratamiento. Sus hijos son muy pequeños para comprender lo que está ocurriendo, por este motivo, han preferido no decirles nada de momento. "Los niños... nada que hablar. Ellos no saben nada de nada", ha confesado.

De hecho, tal y como se ha podido ver a través de las redes, la creadora de contenido no ha dejado de hacer planes con ellos, en los que está completamente volcada y con los que intenta pasar tiempo de calidad haciendo diferentes planes en familia.