Lorena Romera 19 SEP 2025 - 09:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes' presume de que su nieta, de dos años, ha heredado una destreza suya

Javier Tudela ha compartido un tierno vídeo de su hija en común con Marina Ruiz, que hace apenas unos días también publicaba en sus redes imágenes inéditas de sus peques, sobre los que reflexionaba tras hacer pública su enfermedad. Un clip al que ha reaccionado Makoke, que considera que la pequeña Bianca, que este mes de diciembre cumplirá dos años, es "digna nieta de su abuela" al haber heredado de ella una maestría especial.

La familia de Makoke lleva algunos días siendo noticia. No por el motivo que a ella le hubiese gustado, pues a estas alturas ya estaría casada con Gonzalo, su prometido. Pero la colaboradora de 'Fiesta' se vio obligada a cancelar su enlace por un problema de salud de un familiar. Ahora se sabe que era Marina Romero, pareja de Javier Tudela y madre de los dos hijos que tienen en común, la persona en la que la exconcursante de 'Supervivientes' estaba volcando todas sus energías.

Después de unos días sin desvelarse la identidad de la persona que atravesaba este problema de salud, era la propia Marina Romero quien en sus redes sociales hablaba por primera vez de su enfermedad. Si bien no se ha desvelado el diagnóstico concreto, la creadora de contenido sí que hablaba de una "batalla" y compartía una imagen desde la camilla de un hospital, con una vía intravenosa.

Tras esta confesión, la sevillana compartía una reflexión junto a imágenes de sus hijos. Una publicación en la que hablaba de lo efímero del tiempo y de cómo no nos damos cuenta de las cosas que verdaderamente son importantes hasta que ocurren cosas como esta que le ha ocurrido a ella. Ahora, más calmados tras la oleada de cariño que han estado recibiendo al hacerse pública la situación que enfrentan, Javier Tudela les ha hecho partícipes de un momento de lo más cotidiano.

El que fuera concursante de 'GH VIP' ha publicado un vídeo de su hija, que el próximo mes de diciembre cumplirá los dos años. Eso sí, a pesar de su corta edad, la niña ya ha heredado una maestría de su abuela: andar con tacones con una destreza que ha dejado a todos asombrados. Aunque le quedan varias tallas más grande, la pequeña no tiene ningún problema a la hora de marcarse un desfile de modelos improvisado en la cocina. Además, ha escogido un look ideal para la ocasión: un vestido blanco con una falda de vuelo que hace de este momento algo todavía más simpático.

"Digna nieta de su abuela", que no ha podido evitar reaccionar al ver este video de Bianca, la pequeña de la casa. Javier Tudela, en cambio, se imagina cómo será de mayor. Y es que a sus dos añitos ya apunta maneras. "Qué adolescencia me espera...", comenta con humor el joven, que no le pone ninguna pega a su madre. "Estoy de acuerdo", señala el exconcursante de 'GH VIP', respondiendo a Makoke.