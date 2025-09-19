Silvia Herreros 19 SEP 2025 - 11:37h.

La exconcursante de 'Supervivientes' comparte con sus seguidores sus sabios consejos de salud

Makoke comparte su secreto para proteger su sistema inmunitario. Consciente de los beneficios que su simple técnica puede aportar al organismo, la exconcursante de 'Supervivientes' ha querido difundir con sus seguidores sus sabios conocimientos.

Para la madre de Javier Tudela y Anita Matamoros es mejor prevenir que curar; por ello, cada día intenta sacar "un huequito" para sus particulares sesiones de helioterapia.

Aunque debido al aumento de casos de cáncer de piel los expertos advierten de los riesgos que puede suponer la exposición solar sin control ni protección, está demostrado que tomar baños de sol de manera controlada, evitando las horas de mayor intensidad y durante unos 15 o 20 minutos diarios puede ser muy beneficioso para la salud.

La exposición de forma moderada y controlada tiene múltiples beneficios en el organismo y puede proteger el sistema inmune al promover la producción de vitamina D y estimular la producción de glóbulos blancos y otras células inmunitarias, lo que mejora las defensas contra infecciones y ayuda a regular la inflamación. También favorece la síntesis de vitamina D, que es crucial para la absorción de calcio y contribuye a regular el sueño al influir en la producción de melatonina y sincronizar los ritmos circadianos.

"Hay que buscar un huequito para ponerse un poquito al sol", explica la también exconcursante de 'Gran Hermano VIP' antes de compartir con sus seguidores los motivos por los que esta práctica puede ser muy favorable para la salud.

María José Giaever - nombre real de la colaboradora de distintos formatos de Telecinco-, recurre al portal Medlineplus para apoyar de manera científica sus palabras. Esta página proporciona información en línea sobre temas relacionados con la salud, usando como fuentes la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos (NLM) y parte de los Institutos Nacionales de la Salud (NIH) de EE. UU.

Según la página consultada por Makoke, "el sol genera vitamina D en la piel mediante los rayos ultravioleta (UVB), un proceso esencial para la salud ósea y el sistema inmunitario. Para producirla, es necesaria una exposición solar breve".

Esta vitamina es necesaria en nuestro cuerpo porque "ayuda a absorber el calcio, uno de los principales bloques de construcción de los huesos. Una deficiencia de vitamina D puede provocar afecciones de los huesos, como osteoporosis y raquitismo". Además, tiene un papel fundamental "en los nervios, músculos y sistema inmunitario. Los músculos la necesitan para moverse, los nervios la necesitan para llevar mensajes entre su cerebr y su cuerpo y el sistema inmunitario necesita vitamina D para combatir bacterias y virus".